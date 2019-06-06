關鍵開幹／八仙塵爆40秒火紋身 蔣欣宸「完美重生照」

新聞節目中心／綜合報導

近日臉書《美妝公社》貼出一張半裸美女照片，撼動上萬網友的心，年輕的她全身達91％灼傷，在手腳、胸背留下如老嫗般粗糙的大面積疤痕，她是蔣欣宸八仙塵爆的倖存者，這場意外改變她的人生，3年來歷經21次手術，和數不清的復健，自比是「火海中的美人魚」更顯璀璨美麗。《關鍵開幹》7日邀請火吻人魚蔣欣宸、資深媒體人許聖梅、資深媒體人黃敬平、歷史老師曹若梅，與主持人彭華幹深入探討。

2015年6月27日，台北八仙塵爆釀15死484傷，讓蔣欣宸人生驟然變色，她被惡火灼燒40秒，就醫後被判定全身91％灼傷，儘管最後撿回一條命，卻在四肢、胸背留下大面積疤痕，只能以體無完膚來形容，回想火場驚魂，蔣欣宸表示，「火直接往我臉上撲來，心想死定了，當下趕緊用雙手把臉遮住，很怕燒到我的眼睛。」

身上的傷可以癒合，心裡的陰影卻不易褪去，塵爆以來，大面積的燒傷皮膚，讓她非常自卑，甚至覺得外表已經不能見人，她表示「前幾年我都用壓力衣包住，把它藏起來」。直到一次看展，蔣欣宸受到攝影師邀約拍照，拍下幾近全裸的「紀念寫真」，才真正坦然敞開雙手接受疤痕，她形容「就像豁出去那樣」。

另外，美國的一對夫婦3年前從大陸收養一名女童，患有「先天性青光眼」的她，天生擁有一雙「銀灰色」眼睛，原以為搬到國外就能遠離被人嫌棄的生活，沒想到女童卻在學校被笑，同學每次看到她都大喊「怪物」並尖叫跑開。

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▲關鍵開幹節目主持人及來賓。（圖／節目中心）

此外，西伯利亞為了把握短暫的夏天通航，船舶只能在冬季進行維修，但這時的河水凍結，船被牢牢的冰封在河面下，工人必須承受攝氏零下50度的低溫在戶外工作，他們使用鏈鋸，鎬軸和錘子在船體周圍鑿出四四方方的冰塊，好讓水線以下的船體暴露出來以利修繕，當地修船人一直以這道「鑿冰修船」傳統工法操作，成了當地特有的作業方式。《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。