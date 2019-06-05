日「最醜藝人」山里亮太娶走女神蒼井優　部落客點破關鍵原因

記者吳孟庭／綜合報導

日本女神級演員蒼井優今（5）日凌晨傳出密婚搞笑諧星山里亮太，才交往2個月就私訂終生，而且對方還是被稱為日本「最醜藝人」，足足大她9歲，震驚演藝圈。台灣女星路嘉怡評論「好勵志」，部落客欣西亞則點出關鍵，「男人的幽默感永遠比顏質實用」。

▲山里亮太成功擄獲蒼井優芳心。（圖／翻攝自IG、傳影互動提供）

今年33歲的蒼井優情史豐富，曾和傑尼斯事務所旗下藝人岡田准一交往近2年，也曾與瑛太、三浦春馬傳緋聞，她似乎不介意年紀，曾分別與大11 歲的男演員鈴木浩介、大13歲的影帝大森南朋相戀，不過最後卻情定其貌不揚的搞笑諧星，跌破眾人眼鏡。

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路嘉怡在臉書粉專分享心情，生動形容今早得知新聞後「嚇到差點從床上摔下來，這個故事告訴我們，女生喜歡的是會逗她笑的，不是會耍帥的。」還稱這故事實在太勵志。

▲路嘉怡大呼兩人的結合太勵志。（圖／翻攝自路嘉怡臉書）

兩性作家與部落客欣西亞則在臉書表示，因為看了Netflix日本真人實境秀〈Terrance House（中譯：#雙層公寓）》而得知山里亮太這號人物，形容對方「雖然外貌不算帥，但其存在感絕對勝過坐在他身邊的小鮮肉。」

並點出女神最終把一生託付給山里亮太的關鍵：「男人的幽默感永遠比顏質實用，Why？因為再怎麼帥，終將有年老色衰的一天，但幽默風趣不會消失，而且得天獨厚，容貌也許能用醫美補救，但幽默感是種天賦，要學還學不來。（大家看看憲哥就知道）」

▲欣西亞點破女神選擇的關鍵原因。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔臉書）

蒼井優與山里亮太從4月交往，才在一起1個多月後就閃電結婚，本月3日登記成為夫妻。牽起愛之橋樑的邱比特就是曾與蒼井優合作電影《扶桑花女孩》的「南海甜心」諧星團另一名成員山崎靜代。新婚夫妻倆也預計將於台灣時間6點在日本當地召開記者會。