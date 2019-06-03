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《超偶》曾昱嘉退伍0工作　甩肉30公斤「激帥樣」曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

曾昱嘉因歌唱比賽節目《超級偶像》第四屆奪冠而打開知名度，近日加盟福茂唱片，成為吳汶芳、王笠人的師弟，還推出睽違已久的新單曲《退讓》，他當年在比賽中身材相當肉感，近日一波全新宣傳照整個人瘦到臉型變得有稜有角，帥度激增，有別於當年青澀的模樣。

▲▼ 曾昱嘉。（圖／翻攝YouTube、福茂提供）

▲曾昱嘉從《超偶》時期至今約瘦了30公斤。（圖／翻攝YouTube、福茂提供）

他從《超偶》時期至今約瘦了30公斤，當年也曾為發片減肥，這八年來陸續減了12、13公斤，175公分高的他，目前體重約65公斤，靠著持續每天一小時的運動，這陣子為了拍宣傳照好看，還跟著同事一起吃水煮減肥餐，相當有毅力。

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曾昱嘉八年前挾著當時的高人氣推出首張個人專輯，但光環逐漸退去，從天天有活動變成天天在家等活動，事業從高峰滑落低谷，還在公司安排下參演偶像劇，但他一到劇組就被酸：「冠軍也要來拍戲哦」、「冠軍不用來這裡吧！」後來他選擇先去當兵，服役期間認識了一群玩音樂的朋友，讓他開始了解自己過去對音樂和歌唱事業只有一知半解，「現在回想起得冠軍、出唱片時的自己，真是太驕傲了。」

▲▼曾昱嘉。（圖／福茂提供）

▲曾昱嘉加盟福茂唱片。（圖／福茂提供）

退伍後，幾乎沒有工作上門，但他依然沒有放棄唱歌的夢想，即使只有零星的活動通告還是照接不誤，終於在退伍三年後加入福茂唱片，推出全新單曲《退讓》，並由他親自填詞，歌詞雖是描述情侶間相處彼此不退讓，但也代表他在音樂之路上不退讓的決心。不過在錄音的過程，曾昱嘉飽受折磨，前前後後進了錄音室10次，甚至唱到一度失聲，他愈唱愈迷惑，甚至開始自我懷疑：「我其實是不是不會唱歌，怎麼唱都唱不好？」後來他拋開負面想法，不停砥礪和調整自己，才終於完美詮釋這首歌曲。

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