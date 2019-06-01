你買到了嗎？周興哲「高雄巨蛋」確定不加場　全賣光了！

記者關韶文／台北報導

創作新天王周興哲《你，好不好》亞洲巡迴演唱會，1日中午高雄加場開賣，沒想到短短一分鐘就秒殺了，讓周興哲開心表示，「一分鐘賣完加場，哥可以繼續慶祝了，小興星們我們高雄巨蛋繼續見囉！」

秒殺的瞬間，周興哲剛好跟經紀公司同仁昨晚飛L.A.度假，今午密切注意開票情形，發現雄二再次秒殺，歡天喜慶與周興哲會合，一起喝啤酒、大啖烤肉慶功！出道5年的周興哲成功站穩巨蛋，也享受難得的陽光假期，預計很快返台繼續為高雄兩場演唱會閉關，他透露節目將有「加碼」，也會再大展手腳好好練舞，敬請小興星們期待！

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▲▼周興哲巨蛋秒殺，人在美國度假中。（圖／星空飛騰提供）

周興哲此刻正在美國休假，他神清氣爽表示正在享受無憂無慮的感覺：「就每天走走路、游游泳、曬曬太陽，吃吃想吃的餐廳。」顯得相當慢活。他也趁這趟假期，做了一頓西餐給六個親友吃，在30分鐘內煎牛排、炒蘆筍、鮮蝦、玉米給大家吃，對廚藝相當有自信。



此外，周興哲表示離高雄站還有三個月的時間，所以會想再密練舞蹈，探試自己極限，「看看可以ㄍㄧㄥ 到什麼程度！」但他也表示，舞蹈是自己很樂意、也很開心展示給大家的表演，但是他也表示：「喜歡大家來聽我演唱會，主要還是藉由我的歌唱出很多人的故事。」所以舞步的部分希望也能博得大家歡欣，但不會是最主要的。

