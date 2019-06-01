頑童瘦子被拍哈菸看妹：蠻低能的　煙蒂亂丟「我有在改進」

記者盧薇淩／台北報導

2019年「hito流行音樂獎」2日在台北小巨蛋登場，將有蔡依林、蕭敬騰、潘瑋柏、頑童MJ116等38組藝人輪番演出，年初時宣布「單飛不解散」的頑童mj116，也將於典禮上登台表演。成員瘦子日前被拍到邊走邊抽菸還亂丟煙蒂，並在抽菸時「眼睛很忙」亂看路邊妹子，他看到新聞後說：「就蠻低能的啊，不知道居心何異，開心就好了。」

▲頑童瘦子日前被拍到路邊哈菸。（圖／hit fm）

請繼續往下閱讀...

對於被拍到亂丟煙蒂，瘦子解釋：「其實我本來有個煙袋，我已經有在改這習慣，只是那天剛好沒帶，我也希望這東西可以慢慢改善。」一旁大淵還出面救援笑說，「（煙袋）是我弄丟的啦。」而被媒體拍到2小時抽5根菸，煙癮相當重，瘦子笑說：「恩我蠻重的，那天又剛好跟導演朋友聊天，聊得很投入，我就是個尼古丁生產出來的東西。」

▲頑童到小巨蛋彩排。（圖／hit fm）

頑童去年奪下金曲獎最佳演唱組合，今年憑單曲《走跳》再度入圍最佳演唱組合，3人年初宣布「單飛不解散」，小春和瘦子各自籌備新專輯，瘦子表示目前專輯進度已經有8成；小春則是不趕時間，進度只有3成。大淵則是「當DJ」放歌，為了DJ設備花了10多萬，瘦子爆料這對節儉的大淵來說「超痛」，大淵並說自己技術不好，瘦子說：「但他師父正男不敢罵他，他師父領他薪水吃飯的。」

▲頑童單飛後合體表演。（圖／hit fm）