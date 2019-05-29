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大陸宣傳小咖韓團需自發「路透照」！廣邀粉絲拍攝是必須

Kelly的看劇筆記 Kelly

有點廢的韓劇觀察員、有一些不太專業的韓劇評論與一些不專業的觀察散見台灣..

文／Kelly

因為有收到留言說希望能分享些韓國文化的事，就來分享一下自己跟韓國人互動的一些情況（但為了不多生事，不會寫出名字或提供線索喔）。

▲《她的私生活》迷妹症狀與金句。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲要宣傳小咖明星，動員粉絲是很重要的。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站，此為韓劇《她的私生活》片段，做為示意圖使用，與本文無關。）

Q. 如何做不知名的韓團宣傳？

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有幸參與了一次不知名的韓團的宣傳活動，首先，當不知名的韓團來台時，公開行程當然會先談好，但也需要先告知媒體這些韓團的私人行程（怕沒人來拍、記者沒來寫新聞、沒人報），當然，除了這以外還要去聯絡為數不多的粉絲來到場拍攝，這也是很辛苦的工作喔～

除了為數不多的粉絲需要處理之外，大陸還會需要自己拍些路透照或影片，花錢給一些自媒體刊登，從不知名到知名的路是需要花錢的～

Q. 如何做不紅的韓國藝人宣傳？

基本上這種情況下，不會去收任何活動的出席費，然後如果說有任何活動可以跟一二線站在一起，那麼即使機票食宿自費、是經紀人付費也要去，但就算你說你要免費去，其實主辦也不一定會同意讓你去。Kelly就看過一例被主辦拒絕的，不過這位藝人現在已經是知名的一線了，而當時的一線現在已經漸漸的沒作品了～

Q. 有人跟我說他是SM出來的作曲家，要跟我合作？！

SM、YG確實是培養很多作曲練習生跟作曲家的地方，但也因此常常會出現一片作曲家（或是一首作曲家），很多作曲家的歌可能只有一首被少女時代之類採用，就會大肆宣傳自己，也不少人打著XXX唱片製作人的名號四處簽人，這種的話建議自行判斷，因為有些人雖是一片作曲家，但很會經營、資源很多，但有些人可能真的只是一片作曲家而已。

延伸閱讀►男演員解約前被爆黑料！韓藝人緋聞爆發時間點有秘密

本文由【Kelly的看劇筆記】授權提供

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韓團, SM娛樂, KPOP, 日韓風

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