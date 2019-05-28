「新加坡雙帥」一看臭豆腐秒捏鼻！　曾沛慈搭肩餵食…露邪惡笑容

記者李欣容／台北報導

由王小棣擔任總監製的戲劇《你那邊怎樣·我這邊OK》昨（27日）舉辦殺青酒，主演曾之喬、曾沛慈，新加坡演員黃俊雄、陳羅密歐都到場慶賀，曾沛慈更一邀2人品嚐臭豆腐，黃俊雄眉頭一皺，陳羅密歐則憋氣吞下肚，地主之誼竟瞬間變成整人遊戲。

▲曾沛慈餵黃俊雄吃臭豆腐。（圖／拙八郎提供）

新加坡籍主演黃俊雄、陳羅密歐殺青後將回新加坡，台灣演員盡地主之誼，送上雞排與珍奶，曾之喬、曾沛慈為讓他們永遠記得台灣，還送上臭豆腐，雙帥當場聞之色變。

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黃俊雄祭出大絕招：「我會請你們吃榴槤喔！」不料，曾沛慈秒回：「我OK。」曾之喬也開心答：「我愛榴槤！」讓兩男束手無策。

▲劇組準備雞排、珍奶送給新加坡演員黃俊雄、陳羅密歐。（圖／拙八郎提供）

黃俊雄、陳羅密歐在台灣吃了不少美食，就是無法接受臭豆腐，曾之喬力推：「那是因為不了解，了解後會愛上的。」黃俊雄才道出內心陰霾：「我十年前跟家人來台灣，那時候手指不小心碰到臭豆腐，就臭了三天！」

▲黃俊雄（左2）、陳羅密歐（右2）憋氣吃下臭豆腐。（圖／拙八郎提供）

雖然表情痛苦，但在女主角親自餵食下，兩人仍很有風度地吃下人生第一口臭豆腐，陳羅密歐沒咬幾下就速速吞下肚：「憋氣咬好像味道很好，但一呼吸，那味道又來了！」