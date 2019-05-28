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頑童大淵甜牽4年女友畫面太閃！31歲生日坐C位　網驚：要結婚了？

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈天團頑童MJ116聲勢高漲，去年拿下金曲獎後升勢更加高漲，三人目前因各自事業規劃，單飛不解散，大淵將當起DJ到多處夜店演出，而小春及瘦子也預計在今年推出個人專輯。事業順遂同時，三人感情事也得意，大淵28日迎來31歲生日，前一晚和頑童其他成員一起和黑人陳建州吃飯，大淵也毫不避諱牽著女友入境，合照時兩人更坐在「C位」，頗有結婚成家的前奏。

▲▼大淵牽女友跟黑人吃飯 。（圖／翻攝IG）

▲大淵緊牽女友跟黑人吃飯 。（圖／翻攝IG）

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大淵和女友穩定交往近4年，曾帶著女友大方和父母吃飯，歡慶父親節，女方對於和大淵爸媽同桌吃飯看來相當自在，似乎「見家長」已是家常便飯，而大淵與女友感情穩定，也毫不避諱在公開場合大方牽手，還曾被讀者直擊兩人在峇里島甜蜜約會。

這次大淵又牽著女友和黑人吃飯，合照時大方牽手入鏡，身高182公分的他牽著女友，畫面中又展現「最萌身高差」，甜蜜戀情羨煞眾人，而同桌友人也識相地將小倆口安排在「C位」並用手指著他，看來距離兩人結婚成家之囍事不遠，眼尖的網友發現兩人小手緊牽，也紛紛獻上祝福，更驚喜問：「要結婚了嗎？」盼收到好消息。

▲▼大淵女友放閃 。（圖／翻攝IG）

▲大淵女友也發文放閃。（圖／翻攝IG）

而女友也在IG發文寫下，「生日快樂我的寶貝，我們生日差四天而已所以我們很像也總知道對方在想什麼有的沒的，今年要進入第五年了但到現在每天看到你都還是像剛認識時那樣開心，接下來的日子還要麻煩你了，希望你永遠平安健康快樂。」甜蜜留言讓大批網友獻上祝福，小春老婆呆寶靜也留言：「白頭偕老喔～」對此大淵所屬本色音樂尚未回應。

▲▼大淵牽女友跟黑人吃飯 。（圖／翻攝IG）

▲▼大淵今天生日，黑人與頑童成員替他慶生。（圖／翻攝IG）

▲▼大淵牽女友跟黑人吃飯 。（圖／翻攝IG）

▲▼大淵牽女友跟黑人吃飯 。（圖／翻攝IG）


 

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關鍵字

頑童, mlj116, 瘦子, 大淵, 小春

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