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關鍵開幹／女星坎城搏版面 花45萬台幣只為走紅毯？

新聞節目中心／綜合報導

第72屆法國坎城影展15日盛大登場，不少國內外大咖明星皆受邀出席，現場可說是眾星雲集，其中不少亞洲藝人出席，包括鞏俐、昆凌、吳可熙等人都盛裝出席，成為鎂光燈焦點，不過近幾年卻發生女星「蹭紅毯」的狀況，讓人看傻眼，更多節目內容都在5月23日下午1點的《關鍵開幹》，節目邀請資深媒體人粘嫦鈺、資深媒體人江中博、歷史老師曹若梅、生物老師潘彥宏一起來探討。

坎城紅毯更是各國女星PK時尚指數的戰場，資深媒體人粘嫦鈺舉例提到，「近年的坎城紅毯出現女星賴著不走的情況，像是《延禧攻略》飾演宮女「芝蘭」的施予斐，在紅毯被女保全上前示意要她離開，施予斐卻假裝聽不懂對方的話停留紅毯太久，而女星景甜也發生同樣情況，前後被保全驅趕3次後，才終於結束。

不過女星「蹭紅毯」狀況層出不窮，而陸媒報導近幾年來有旅行社和選美公司推出「坎城紅毯」的套裝行程，平均只要10萬人民幣（約45萬元台幣）就能到坎城影展走紅毯，對此粘嫦鈺則說：「曾在2018年走過坎城紅毯的女星呂佳容更自爆，去年走紅毯時記不得當時中間人跟我要了多少錢，反正我最終成功的走在戛納（坎城）的紅毯上，那時內心充滿自豪和喜悅」。

然而台灣最大盛事第30屆金曲獎入圍名單公布，天后蔡依林和林憶蓮分別以「Ugly Beauty」專輯以及「0」專輯，各獲得七項提名。而蔡依林從推出新專輯以來就話題不斷，大手筆拍攝的MV每一支都堪稱電影等級，歷史老師曹若梅提到，其中蔡依林的〈你也有今天〉MV更是以真人真事改編，「就是在講二戰時期知名的安納塔漢島女王事件」。

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另外，華爾街日報報導，美國政府研發一種特製、號稱「忍者」的神秘飛彈R9X，這種飛彈的殺傷力來自一圈有如血滴子的鋼片而非炸藥爆炸，因此能在空襲時鎖定攻擊恐怖份子領袖，而不會殃及無辜百姓；資深媒體人江中博透露，2017年蓋達組織（Al-Qaeda）的第二號人物馬斯里在車子裡頭被擊斃，奇怪的是馬斯里當時坐在副駕駛座，開車的人沒事，後座的人沒事，就唯獨副駕駛座的馬斯里被砸死，而美國官員也秘密證實，這次的空襲行動是衛星鎖定馬斯里後發射R9X飛彈，鎖定目標狙殺恐怖份子。

此外，現在全球暖化越來越嚴重，溫度越來越高，未來還有可能發展成乾旱，不過有科學家指出，其中最可怕的是，全球暖化可能讓永久凍土解凍，讓埋藏在冰層和地底的生物被釋放，恐讓數百年前流行的瘟疫「黑死病」再次流行，造成人類危機；生物老師潘彥宏提到，夏季高溫融化了永久凍土，將原本被埋在地下深處、帶有炭疽病細菌的鹿屍體解凍，細菌被釋放出來，造成2300頭馴鹿遭到細菌感染而死亡，甚至導致一名男童在感染炭疽病後死亡。

《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關鍵開幹, 彭華幹, 坎城影展, R9X

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