張孝全17歲濃眉嫩照出土！《藍色大門》易智言17年前捷運站搭訕成就「國民老公」

記者林映妤／台北報導

張孝全今年5月爆出去年早與女友結婚生子，兒子目前已經5個月大，悄悄升格老公和老爸。《藍色大門》、《危險心靈》導演易智言22日在臉書上無預警po出張孝全17歲時的照片，感嘆又恭喜對方成家，「17年後的今天才知道他結婚了。沒有徵得他的同意，就擅自po文，因為衝動又感動。」

▲▼易智言po出張孝全嫩照恭喜對方。（圖／攝影中心／翻攝自易智言導演臉書）



請繼續往下閱讀...

易智言透露當年與楊雅喆在西門町為新片找素人演員，過了疲憊不堪了18個小時準備打道回府時，在捷運藍線上遇到張孝全，2人奔跑追尋15分鐘終於找到對方，並順利拍照留下聯絡方式，「他聽完我們結巴的解釋，靦腆地一笑，靠牆立正站好，很男生的說拍照沒什麼大不了」就因為這樣的純真善良，易智言特別欣賞他。

17年過去，35歲的「國民老公」張孝全當了老公又成為爸爸，也讓當初挖掘他出道的易智言感受特別深刻，並獻上祝福，「你一定會繼續長大，也繼續保持最好的善良和青春。」順手奉上了當時在捷運站替對方拍的嫩照，照片中張孝全濃眉大眼，模樣青澀。

▲▼《行動代號：孫中山》張孝全。（圖／《行動代號：孫中山》劇照）

事實上2002年易智言拍攝《藍色大門》時，張孝全和陳柏霖共同爭取「張士豪」這個角色，只是最後易智言認為「陳柏霖溫暖、陽光、快樂的就像是一隻猴子；張孝全感覺比較憨直、穩重，會有更多的迷惘，就像是一頭牛」，2人都能演，劇情也一樣，但呈現出來完全不同，最後因電影調性而選擇陳，至於和張則到了2014年，事隔12年才合作《行動代號：孫中山》。

易智言臉書全文：

這是孝全的十七歲。

我和楊雅喆當時因為替新片尋找素人演員，在西門町街頭亂槍打鳥十八小時後，挫敗又疲憊地回家。突然在藍線捷運上遇見他。他在敦南站提早下車，當下我倆不由分說緊緊跟隨，不同方向分散兩邊包抄，奔跑追尋十五分鐘後，終於圍堵到的第一張資料照片，從來沒有公布。

他聽完我們接巴（結巴）的解釋，靦腆點（地）一笑，靠牆立正站好，很男生的說拍照沒什麼大不了，也居然同意留下手機聯絡方式。

善良的青春，對世界充滿信賴。十七年後的今天才知道他結婚了。沒有徵得他的同意，就擅自po文，因為衝動又感動。你一定會繼續長大，也繼續保持最好的善良和青春。