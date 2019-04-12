瑪莎神秘禮物讓家家爆哭！　翻唱22年「這首經典歌曲」

記者關韶文／台北報導

歌手家家受邀在22年後重新翻唱這首華語經典歌曲《回家》，在音樂上最瞭解家家的五月天瑪莎，這回一樣擔任單曲製作人。為了呈現家家獨特的靈魂嗓音，瑪莎選擇鋼琴和提琴的多重奏，用簡單的配置圖顯出最真實的情感，而這也是透過大膽的想像和細心的考量，讓家家以最適合、最舒服的姿態，完美發揮她的天籟美聲。

細心的瑪莎為了加強歌曲氣氛，特別請工作人員到火車站去，並搭上列車錄下台北到台東搭火車沿路的背景音，更特別採用了3D實境模擬人耳麥克風錄製，像是一路隨著火車到了家家的故鄉－台東。先前並不知道這樣安排的家家，在錄音時果真真情流露，在聽到傳出「前往台東的列車」的月台廣播時，就忍不住流下淚水。

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▲▼家家翻唱經典歌曲《回家》。（圖／相信音樂提供）

家家回憶當時的心境時，感性地說道：「那感覺像是離家越來近，會想到回家呼嘯而過的風景、一座一座山。」這樣的巧妙安排，更讓家家後來戴上耳機聽到成品全身雞皮疙瘩，因為環境音太立體，彷彿身歷其境，她也建議：「大家一定要帶起耳機聽。」

已經「北漂」多年的她，對搭火車相當熟悉，她說：「每次搭車回家，越靠近熟悉的地方。越有很多小時候跟家人一起坐火車的回憶。」家家笑說，像是自己就很喜歡喝火車上提供的茶水，她回憶道：「花東的火車就是有便當老叟跟巴哺阿北在車廂間穿梭，搭配小孩的嬉鬧聲。讓整個車廂都很有溫度。」

家家為小花計畫特別推出的最新單曲《回家》MV將於4月12日晚上八點正式上線，集結十組藝人音樂作品的《查無此人》音樂概念專輯於4/27展覽開幕當天同步全面數位上架並開放預購。