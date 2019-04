歐陽娜娜在伯克立「設歐陽娜娜獎學金」　唯一條件：學傳統樂的中國人

記者張筱涵/綜合報導

藝人歐陽娜娜回歸學校生活後,還是會透過VLOG和粉絲互動介紹自己的生活,在最新一個影片中提到將和伯克利音樂學院合作一個表演,更驚訝的是她設立了「歐陽娜娜獎學金」。

▲歐陽娜娜。(圖/翻攝自歐陽娜娜微博)

歐陽娜娜5日更新的VLOG中,雖然主要內容是最好的朋友去訪波士頓,但她也趁著晚上開筆電和粉絲介紹即將在4月28日舉辦的音樂會,這次的主題名稱為《The Dream Is Real》:「演出的收入全部都會捐贈到這個所謂『歐陽娜娜獎學金』。」

▲歐陽娜娜設立「歐陽娜娜獎學金」。(圖/翻攝自歐陽娜娜YOUTUBE)

會有和伯克利音樂學院創辦歐陽娜娜獎學金的想法,是因為歐陽娜娜過去就讀柯蒂斯音樂學院的時候每個人都有對應的贊助者,擁有全額的獎學生,當時就下定決心未來如果有能力的話也要做可以幫助別人的事情:「那就跟Berklee(伯克利音樂學院)合作,然後去幫助那些想要和需要這份獎學金的人,它的條件就是全亞洲內的中國人,只要學傳統樂器的都可以來申請。」

▲歐陽娜娜談獎學金申請條件。(圖/翻攝自歐陽娜娜YOUTUBE)

粉絲得知年僅19歲的歐陽娜娜竟然創立了獎學金都佩服不已,「歐陽娜娜和伯克立設立獎學金」也在6日一大早就登上微博熱搜,許多網友都忍不住讚嘆,「真的是人美心善,善良的好孩子」、「總是這麼正能量、有想法,從13歲就想著幫助他人,現在終於有能力,用自己的一點影響力幫助他人」。

▲「歐陽娜娜和伯克立設立獎學金」登微博熱搜。(圖/翻攝自微博)

▼VLOG 33 My best friend comes visit me in Boston。(影片/取自歐陽娜娜YOUTUBE,如遭刪除請見諒)