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2019春季日劇18部必追片單！　《昨日的美食》雙男神BL…全國瘋等開播

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

▲2019春季日劇4月登場！以下18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

記者陳芊秀／綜合報導

2019年春季日劇於4月陸續開播！本季最受矚目的電視劇，首推改編自超人氣BL漫畫《昨日的美食》，緊接著更大吹續集風，包括天海祐希《女王偵訊室》、角色大換血《草莓之夜SAGA》、松岡昌宏扮女裝的《家政夫三田園》第3季。如果想看男神，山下智久主演《破案神手》，以及高橋一生的《東京獨身男子》也在台灣同步播出，《ETtoday娛樂星光雲》精選春季日劇18部新作，週一到週日全部追起來！

星期一

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▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特） 

X光室的奇蹟／首播日：4月8日／21:00／富士

窪田正孝首度登上富士電視台黃金時段「月九」，挑戰觀眾最愛的醫療劇題材。他扮演天才放射科技師「五十嵐唯織」，憑著高超的判斷力，為患者發現看不見的病症，作品改編自同名漫畫，且編劇大北遙曾改編韓劇《善良醫生》頗受好評，加上富士電視台擅長拍攝醫療劇，隨著新戲又要有「名醫」誕生了。

▲▼春季日劇。（圖／翻攝自官網） 

螺旋~町工廠的奇蹟~／首播日：4月15日／ 22:00／東京

《下町火箭》描述小工廠做出火箭零件的感人故事，現在又有新的企業物語《螺旋~町工廠的奇蹟~》！這是出自知名小說《禿鷲》的外傳小說，玉木宏扮演專門拯救企業再生的專家，幫助小工廠從低谷重生。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

高嶺與花／首播日：4月22日／24:55／富士

《高嶺與花》是同名少女漫畫改編，描述傲嬌的富二代「高嶺」被逼相親，邂逅了和代替姊姊前來的高中生「花」，一言不合居然激出愛情火花，男女主角戲裡有10歲年齡差，少爺愛上高中生，又要面對被外界質疑「蘿莉控」，愛在心裡口難開也發生許多趣事。該劇自3月17日起先在網路平台每週更新，接著4月22日起在電視頻道播出，男主角高杉真宙外型帥氣，搭擋有「奇蹟美少女」封號竹內愛紗，第一集就被女主角壁咚獻吻，劇情高甜無糾結，適合愛看甜劇的觀眾。

星期二

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

完美世界／首播日：4月16日／21:00／富士

《完美世界》是改編自有賀理惠的少女漫畫，描述設計公司上班的女主角「川奈愛未」，在同學會和高中時暗戀的男生「鮎川樹」重逢，沒想到對方因為車禍導致下半身癱瘓，兩人相戀後面對重重障礙，仍牽手相守一生。該作2018年先被翻拍電影版，由岩田剛典和杉咲花主演，電視版則由松坂桃李和山本美月主演。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

我要準時下班／首播日：4月16日／22:00／TBS

《我要準時下班》是一部光劇名就讓人很想追的日劇。該作改編自朱野歸子的同名小說，吉高由里子扮演網路公司的上班族「東山結衣」，工作抱持著不加班的心態，每天都準時下班，同時也重視工作效率，故事圍繞在她和怪獸員工、黑心上司之間的職場日常，招牌台詞「我先下班了！」讓許多同為上班族的網友大呼期待。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

狂賭之淵Season2／4月2日 25:28／TBS

《狂賭之淵》改編自同名漫畫，以賭博決定學生階級的貴族學校當作故事舞台，濱邊美波扮演擅長賭博的狂人「蛇喰夢子」，高杉真宙是賭技差的暖男同學「鈴井涼太」，森川葵扮演「早乙女芽亞里」和女主角從敵人變朋友。故事到了第二季，神秘的學生會長終於摘下面具，女主角和學生會長的對決，成為續集最大看點。

星期三

白衣戰士／首播日：4月10日／22:00／NTV

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特） 

名模中條彩未首度演出電視劇《白衣戰士》，戲裡是新人護理師，和水川麻美組成拍檔，也是雙主演。日本電視台的「水十」時段針對女性族群，經常推出職場愛情劇，《白衣戰士》是久違的醫護題材，同時也會穿插愛情線，男配角包括澤村一樹、小瀧望，2大男神身高都在184公分。

星期四

▲▼2019春季日劇片單，這18部開播追起來。（圖／翻攝自官網）

女王偵訊室第3季／首播日：4月11日／21:00／朝日

天海祐希的女王系列深受台灣日劇迷支持，近年《女王偵訊室》則是挑戰密室偵訊，和對手演員一對一飆戲，加上女上司統領男警官的組合，魅力秒殺男女粉絲。她相隔2年再度接拍第3季，所有演員全數到齊，只有男星大杉漣2018年驟逝無法回歸，她為此特別向劇組要求「想要和漣再共演一次」，於是特別在第一集安排一段深具紀念性的畫面，也充分展現女神重情義的一面。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

草莓之夜SAGA／首播日：4月11日／22:00／朝日

《草莓之夜》改編自譽田哲也的警察小說《姬川玲子系列》，2010年由竹內結子主演，西島秀俊扮演默默守護的部下「菊川」，從特別篇到電視劇、電影版轟動一時，現在推出新版續集，角色大換血。續集女主角換成二階堂富美，男主角則是龜梨和也，扮演女主角天敵的刑警則由武田鐵矢換成江口洋介，連幕後團隊也換成《王牌大律師》、《海月姬》的導演石川淳一和編劇山崎淳子，新版內容能否再創當年爆紅效應，受到外界關注。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

對面的爆紅家族／首播日：4月4日／23:59／YTV

繼《3年A班》討論網路霸凌後，又有新劇《對面的爆紅家族》以時下正夯得社群網路為主題，探討網路效應造成家庭崩壞又重生的故事。內田理央扮演咖啡店人氣店長，在網路上擁有另外一個面孔，隨後邂逅新戀情，加上媽媽因為做菜影片爆紅，爸爸因為工作在網路上被罵翻，弟弟當起網路正義魔人，全家人生活因為網路而迷失，故事主題帶給觀眾極大共鳴。

星期五

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

破案神手／首播日：4月12日／22:00／TBS

山下智久演出電影版《空中急診英雄》，票房海撈日幣92.3億元（約台幣27億元），再次證明高人氣。他相隔一年再推出新作《破案神手》，改行當科學家「紐倉哲」，而且右手裝機械義肢，個性冷漠，專門研究寄生蟲，並買下植物園當溫室研究所，同時也當作住家，和眾多動物住在一起，面對各種醫療事件皆能用科學角度解決，再加上濱田岳、菜菜緒，演出陣容令人眼睛一亮。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

家政夫三田園第3季／首播日：4月19日／23:15／朝日

松岡昌宏扮女裝到各個豪門當臨時管家，除了善用各種清潔妙招，更戳破豪門家庭不可告人的內幕，也幫助崩壞的家庭重新建立新關係。編劇八津弘幸因《半澤直樹》爆紅，近年再靠《家政夫三田園》成為代表作。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

昨日的美食／首播日：4月5日／24:12／東京

《昨日的美食》改編自吉永史的超人氣BL漫畫，首度翻拍真人版日劇，找來西島秀俊、內野聖陽詮釋同性情侶，光是選角就讓日本網友大喊「美夢成真！」故事描述40多歲的同性戀人，為了存將來的養老金，每個月餐費控制在2萬5000日幣（約7033台幣），為此餐桌上誕生出各種節約料理，原作寫實描述同性愛情受到社會的偏見，也忠實呈現料理過程，風靡無數粉絲，劇組更重視神還原，成為春季最被日媒看好的電視劇。

 

星期六

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

我的裙子都去哪裡了／首播日：4月20日／22:00／NTV

《我的裙子都去哪裡了》由古田新太扮演愛穿女裝的同性戀者，同時也是高中老師，以超乎常人的行動力踏入校園，和學生發展另類校園故事，且班上學生全是傑尼斯男星，成為個個都是高顏值保證。最新預告中，他以低沉嗓音說出招牌台詞：「你們這些傢伙，給我談戀愛！」壓倒性的氣魄，深深吸引年輕觀眾。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

東京獨身男子／首播日：4月13日／23:15／朝日

高橋一生因《四重奏》爆紅成新一代男神，這次挑大樑主演愛情喜劇《東京獨身男子》，描述年過40歲的單身漢，為結婚而糾結的愛情物語，共同演出的不婚男還包括《半澤直樹》的瀧澤賢一、《晝顏》的齋藤工。此外，高橋一生還為電視劇演唱主題曲，同時宣布出道當歌手，為新劇再添話題。

星期天

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

集團左遷／首播日：4月21日／21:00／TBS

「不老男神」福山雅治繼《神探伽利略》的物理教授「湯川學」之後，這次改行當銀行員！《集團左遷》改編自江波戶哲夫的小說，福山雅治扮演銀行分店店長，其實是為了將分店員工全數裁員而來，他決定帶領新員工反擊，和人事單位展開以下剋上的逆轉傳奇。

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

輪到你了／首播日：4月14日／22:30／NTV

日本電視台（NTV）的日曜時段題材新穎，前季《3年A班》轟動全國，收視率創下開播來新紀錄，接檔《輪到你了》則是推理題材，出自AKB48製作人秋元康的企劃，描述一對夫妻搬進新社區，鄰居卻相繼死去，故事打出「一集死一個人」的口號，同時電視劇將挑戰跨季播出，從4月一路播到9月。

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2019春季檔, 春季日劇, 日劇, Line2019

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