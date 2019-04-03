蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　揭24年前解散背後原因

記者傅家妤／綜合報導

由蘇有朋、吳奇隆及陳志朋的小虎隊在1989年出道、成立，風格青春陽光、活力四射，迅速吸引眾多青少年歡迎，但團體已經在1995年解散，近日蘇有朋在節目上談及這段回憶，覺得自己很幸運可以在升大學的暑假加入小虎隊，看著過去的畫面，他也忍不住淚目，並公開當年選擇退出的原因。

▲蘇有朋看到「小虎隊」畫面淚目。（圖／翻攝自網路、微博／《創造營2019》）

小虎隊解散至今已經過去24年，如今3人雖仍在演藝圈打拼，但已經走向完全不同的道路，「霹靂虎」吳奇隆如今已為人夫，也將升格為爸爸，「小帥虎」陳志朋也有了自己的音樂作品，「乖乖虎」蘇有朋演而優則導，晉升為導演，執導的《左耳》、《嫌疑人X的獻身》都有不錯的票房及口碑，非常厲害。

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▲蘇有朋擔任《創造營2019》導師。（圖／翻攝自秒拍／《創造營2019》）

近來蘇有朋參加選秀節目《創造營2019》，與天王郭富城、L.A. Boyz黃立行，以及創作歌手胡彥斌，一起擔任導師，近來節目組釋出宣傳片，蘇有朋在看到自己過去「小虎隊」表演的點滴，忍不住翻泛淚，坦言當時加入小虎隊，小小年紀突然開始承擔了不少關注，當時卻來不及沉澱，「那十年有太多種在心裡面，雖然那時候來不及回望，可它就是有好多的感情積在心裡面。」

▲節目播放當年「小虎隊」的片段。（圖／翻攝自秒拍／《創造營2019》）

看到當時解散的舊片段，蘇有朋說著說著也忍不住紅了眼眶，公開當年退出小虎隊的原因：「小虎隊它沒有辦法成為我一輩子的光環，我想要變成一個實力派藝人。」不少網友看了該片段以後，回憶也全被勾起：「小虎隊真的是沒人能超越」、「想起當年看他們演場會的夏天」，也有不少人大讚蘇有朋：「他早就已經是實力派藝人」、「你已經做到了！」

▲蘇有朋看著過去的畫面忍不住泛淚。（圖／翻攝自秒拍／《創造營2019》）

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