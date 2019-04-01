《好聲音》邀N次終點頭！王力宏曝當導師原因嘆「歌壇斷層」

記者盧薇淩／台北報導

王力宏日前確定在《中國好聲音》第八季擔任導師，當消息公佈當下，網路一度不信王力宏真的擔任導師，誤認是節目假消息，直到官方證實才相信。王力宏也透露點頭擔任導師的原因，原來是有感於歌壇日漸有斷層，想為大環境挖掘更多優秀人才，也鬆口：「我的公司也有培育新人的計畫！」希望覓得歌壇新生代血液。

▲王力宏《好聲音》擔任導師。（圖／浙江衛視）

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《中國好聲音》對王力宏招手已久，每季都延攬他擔任導師但未成功，這次終於讓他點頭，王力宏說：「我作為新一代《中國好聲音》的導師，最期待的是，終於有機會發掘、栽培新人，讓他們變成歌壇新的天王天后！」也祝願旗下戰隊可以過關斬將勝出，他拍胸脯說：「不需要什麼殺手鐧，靠實力就可以！」

出道多年的王力宏也表示，在歌壇單打獨鬥許久，有感於歌壇日漸斷層，想為大環境挖掘更多優秀人才，也鬆口：「我的公司也有培育新人的計畫！」想幫助音樂界的新生代力量回歸，讓他們成為音樂界最優秀的「新生代血液」。問及王力宏戰隊要叫什麼？一般來說，戰隊皆以導師名字取名，但網友卻幫他的戰隊取別名，以「二哥戰隊」呼聲最高，顯見他好人緣。

▲王力宏透露擔任導師原因 。（圖／浙江衛視）

對於王力宏的加盟，《中國好聲音》總導演金磊表達極高的期待：「大家對力宏的印象一直是，他是一個非常儒雅、溫文爾雅的一個人，他的很多作品包括歌曲和影視作品，都是非常積極向上、陽光和正能量的。他的人生觀、價值觀和世界觀，他對於如今正在從事音樂事業的年輕人的期許、鼓勵甚至理念碰撞，都會在《中國好聲音》中第一次充分地表達出來。真實的王力宏是什麼樣的，我相信大家也非常期待。」