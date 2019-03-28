茵聲生日趴「這群人」全到！　展榮展瑞夾擊親獻「陳年臭味一吻」

記者韓景樺／綜合報導

藝人鄭茵聲是YouTuber「這群人」的成員之一，近年來也跨足娛樂圈，不只出過專輯、擔任綜藝主持，更演出過許多知名戲劇作品，連電影《我的少女時代》、《一吻定情》都能看到她的身影，自然演技頗受觀眾喜愛。28日生日的她，也透過IG分享了慶生照，被朋友們包圍的她開心比YA，看來十分幸福。

▲茵聲28日過生日。（圖／翻攝自IG／鄭茵聲）

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3月28日是鄭茵聲的生日，不只眾多粉絲湧入IG送祝福，許多圈內好友，包含因拍戲結為好友的周曉涵、丫頭詹子晴等人都留言祝她生日快樂。而認識多年的「這群人」成員們也齊聚為她慶生，包含雙胞胎展榮展瑞、董仔、木星、尼克、石頭全員到齊，場面熱鬧。

壽星茵聲也發文感謝家人朋友的陪伴、祝福和「貴鬆鬆的禮物」，更提到有粉絲為了幫她慶生寄來祝賀卡片，讓她備感幸福。

▲茵聲過生日，周曉涵也親暱留言幫她慶生。（圖／翻攝自IG／鄭茵聲）

而慶生現場不只有禮物、蛋糕，展榮展瑞更一左一右的對她殷勤獻吻，手捧蛋糕坐在2人中間的茵聲嘟起嘴，看起來頓時成了錐子臉，逗趣表情十分可愛。她也發文寫道「認識那麼多年，我還真沒被他們雙胞兄弟親過，有種新鮮是多年友誼的陳年臭味」，更不忘搞笑要大家別羨慕，「要說放開那個女孩」，讓展榮看了忍不住跳腳澄清「是香的，給我說清楚！」

▲展榮展瑞對壽星茵聲獻吻。（圖／翻攝自IG／鄭茵聲）