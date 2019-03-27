ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫燕姿秘密來台！捧蛋糕直奔工作室為「天王」慶生　網驚喜：是坡花坡草

娛樂中心／綜合報導

天后孫燕姿和荷蘭籍老公納迪姆(Nadim Van Der Ros)結婚8年，婚後育有6歲長子，2018年又喜得愛女，成功湊成一個好字。而近日她也被發現人在台灣，27日還特地帶著生日蛋糕去幫林俊傑慶生，天王天后私下的好交情可見一斑，也引發網友熱議。

▲▼孫燕姿抽空替林俊傑慶生。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）

▲孫燕姿來台工作，不忘抽空替林俊傑慶生。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）

據《蘋果日報》報導，孫燕姿目前人在台灣，26日下午被目擊前往民生東路的攝影棚進行拍攝，待工作告一段落後，她先回下榻的酒店休息，接著又帶著工作人員趴趴走，到敦化北路的一間餐廳用餐。

請繼續往下閱讀...

據悉，孫燕姿此趟帶著孫爸爸同行，在前往攝影棚拍攝前，2人先去了林俊傑的工作室。因為3月27日恰逢林俊傑生日，孫燕姿和爸爸也帶了生日蛋糕前往，慶生之餘也不忘順道參觀他的工作室。

而貼心的孫燕姿在27日也發文為林俊傑慶生，嘴甜寫道「小哥哥...SURPRISE！！祝你天天幸福快樂，28歲永遠青春。」照片中她端著插上蠟燭的蛋糕，笑容燦爛的站在林俊傑身邊；而穿著一身黑的林俊傑則是滿臉驚喜，手還撫著胸口，顯然是沒想到她會親自出現，可愛的畫面也讓網友忍不住直呼「坡（新加坡）花」和「坡草」見面了，更讚孫燕姿超暖，是「善良漂亮的小姐姐」。

▲▼孫燕姿抽空替林俊傑慶生。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）

▲孫燕姿27日PO文替林俊傑慶生。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）

而所屬公司也證實孫燕姿上個月開始已投入工作，這趟來台灣除了工作，也抽空替好友慶生，「接下來陸續有其他的工作正在計畫中，要保持最佳狀態迎接2020年的巡迴演唱會。」

推薦閱讀

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫燕姿, 林俊傑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張韶涵幕後影片曝光！　「我們中國人，該為中國原創驕傲」
  2. 李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！
  3. 《愛上觸不到的你》核彈級催淚！帶好衛生紙「哭到喘不過氣」
  4. 《炮仔聲》家雯狂被欺負　女星喊：快得憂鬱症
  5. 失聯2星期…吳綺莉報警找19歲女！　小龍女：我媽需要看醫生
  6. Lucy奶音撒嬌太甜「置身天堂」　隋棠推坑：一定要生女兒
  7. 孫燕姿秘密來台！捧蛋糕直奔工作室為「天王」慶生　網驚喜：是坡花坡草
  8. 59kg韓國小姐被罵醜又胖！　「要47kg才能被接受」…挫折淚崩：後悔參賽
  9. 渣男勾引姊姊又愛上妹妹！　超虐泰劇「一個巴掌一個吻」撩炸少女心
  10. 《爸爸2》費曼找回尖下巴！　下秒一低頭…真相照被爸出賣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366