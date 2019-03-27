孫燕姿秘密來台！捧蛋糕直奔工作室為「天王」慶生　網驚喜：是坡花坡草

娛樂中心／綜合報導

天后孫燕姿和荷蘭籍老公納迪姆(Nadim Van Der Ros)結婚8年，婚後育有6歲長子，2018年又喜得愛女，成功湊成一個好字。而近日她也被發現人在台灣，27日還特地帶著生日蛋糕去幫林俊傑慶生，天王天后私下的好交情可見一斑，也引發網友熱議。

▲孫燕姿來台工作，不忘抽空替林俊傑慶生。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）

據《蘋果日報》報導，孫燕姿目前人在台灣，26日下午被目擊前往民生東路的攝影棚進行拍攝，待工作告一段落後，她先回下榻的酒店休息，接著又帶著工作人員趴趴走，到敦化北路的一間餐廳用餐。

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據悉，孫燕姿此趟帶著孫爸爸同行，在前往攝影棚拍攝前，2人先去了林俊傑的工作室。因為3月27日恰逢林俊傑生日，孫燕姿和爸爸也帶了生日蛋糕前往，慶生之餘也不忘順道參觀他的工作室。

而貼心的孫燕姿在27日也發文為林俊傑慶生，嘴甜寫道「小哥哥...SURPRISE！！祝你天天幸福快樂，28歲永遠青春。」照片中她端著插上蠟燭的蛋糕，笑容燦爛的站在林俊傑身邊；而穿著一身黑的林俊傑則是滿臉驚喜，手還撫著胸口，顯然是沒想到她會親自出現，可愛的畫面也讓網友忍不住直呼「坡（新加坡）花」和「坡草」見面了，更讚孫燕姿超暖，是「善良漂亮的小姐姐」。

▲孫燕姿27日PO文替林俊傑慶生。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）

而所屬公司也證實孫燕姿上個月開始已投入工作，這趟來台灣除了工作，也抽空替好友慶生，「接下來陸續有其他的工作正在計畫中，要保持最佳狀態迎接2020年的巡迴演唱會。」