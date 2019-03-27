ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰國超模「菜英文」倫敦鬧笑話　驚喊「有恐攻」糗被阿兜仔當肖仔

記者蕭采薇／綜合報導

繼「印式英文」動人喜劇《救救菜英文》後，又一「泰式英文」愛情喜劇大鬧倫敦。由「泰國奧斯卡」金天鵝獎導演柯帝恩拉西李昆團隊「炒蛋天團」打造，由泰國超模冠軍梅拉達蘇里主演的新世代浪漫愛情喜劇《愛情太需要翻譯》。由於梅拉達本身就英文卡卡，在英國拍攝時也鬧出不少笑話。

▲▼《愛情太需要翻譯》女主角，泰國超模冠軍梅拉達在英國拍攝時，也鬧出不少笑話。（圖／甲上提供）

▲《愛情太需要翻譯》女主角梅拉達在英國拍攝時，鬧出不少笑話。（圖／甲上提供）

請繼續往下閱讀...

《愛情太需要翻譯》導演柯帝恩拉西李昆爆料，片中很多笑點其實都是街拍時路人的真實反應，有場奈特朋在街上發傳單的戲，因為攝影機架在對街，民眾都不知道是在拍電影，有路人還跑去向他問路，導演說：「他用英文回答，但對方始終都聽不懂，最後更憤而拒拿傳單。」宛如實境秀的爆笑鏡頭不但讓全劇組笑到噴淚，這段「本色演出」也成為片中經典的笑點之一。

▲▼《愛情太需要翻譯》奈特朋查爾朋、梅拉達搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

▲《愛情太需要翻譯》搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

電影橫跨泰國、英國兩地拍攝，但劇組人員並不是人人都精通英文，女主角梅拉達蘇里本身英文就不太流利，她透露有次在一個熱鬧的市集拍攝，看到有人把背包暫放在一旁的地上卻以為是恐攻，她說：「我當時嚇死了，拚命叫導演趕快收工走人。」

▲▼《愛情太需要翻譯》奈特朋查爾朋、梅拉達搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

▲《愛情太需要翻譯》搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

當時背包旁邊還有一群小孩，梅拉達試圖要驅趕他們，讓路過的外國民眾傻眼，最後這場烏龍也被導演改編到了電影裡，梅拉達說：「實際拍攝後才發現，不了解當地文化才是最常讓我出糗的主因，結果全被導演編進電影裡了。」而電影不只充滿了讓人噴飯的笑點，劇組更特別挑選在倫敦塔橋、肯頓市集、柯芬園市集等知名景點取景，浪漫美麗的英國景致也成為電影亮點。

▲▼《愛情太需要翻譯》奈特朋查爾朋、梅拉達搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

▲《愛情太需要翻譯》拍下不少倫敦美景。（圖／甲上提供）

推薦閱讀

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

愛情太需要翻譯, 梅拉達

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 59kg韓國小姐被罵醜又胖！　「要47kg才能被接受」…挫折淚崩：後悔參賽
  2. 渣男勾引姊姊又愛上妹妹！　超虐泰劇「一個巴掌一個吻」撩炸少女心
  3. 《爸爸2》費曼找回尖下巴！　下秒一低頭…真相照被爸出賣
  4. 張紫妍師妹爆：李美淑之外還有5名目擊者！而且都在演藝圈
  5. 他又搞砸了結婚紀念日！柯佳嬿半夜大吼：我要離婚
  6. S2O潑水節電音趴首波陣容　「一整排高顏值DJ」網暴動：濕了
  7. 郭碧婷害羞說「愛你」感謝祝福！　向佐送上暗藏玄機「17顆大愛心」甜爆
  8. 陳德烈過敏腫成「魚眼」急求診！　打抗過敏針竟「直接昏倒休克」
  9. YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理
  10. 獨家／《聲林》許莉潔騎車被撞飛！　臉腫瘀青「無法走路」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366