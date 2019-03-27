泰國超模「菜英文」倫敦鬧笑話　驚喊「有恐攻」糗被阿兜仔當肖仔

記者蕭采薇／綜合報導

繼「印式英文」動人喜劇《救救菜英文》後，又一「泰式英文」愛情喜劇大鬧倫敦。由「泰國奧斯卡」金天鵝獎導演柯帝恩拉西李昆團隊「炒蛋天團」打造，由泰國超模冠軍梅拉達蘇里主演的新世代浪漫愛情喜劇《愛情太需要翻譯》。由於梅拉達本身就英文卡卡，在英國拍攝時也鬧出不少笑話。

▲《愛情太需要翻譯》女主角梅拉達在英國拍攝時，鬧出不少笑話。（圖／甲上提供）

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《愛情太需要翻譯》導演柯帝恩拉西李昆爆料，片中很多笑點其實都是街拍時路人的真實反應，有場奈特朋在街上發傳單的戲，因為攝影機架在對街，民眾都不知道是在拍電影，有路人還跑去向他問路，導演說：「他用英文回答，但對方始終都聽不懂，最後更憤而拒拿傳單。」宛如實境秀的爆笑鏡頭不但讓全劇組笑到噴淚，這段「本色演出」也成為片中經典的笑點之一。

▲《愛情太需要翻譯》搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

電影橫跨泰國、英國兩地拍攝，但劇組人員並不是人人都精通英文，女主角梅拉達蘇里本身英文就不太流利，她透露有次在一個熱鬧的市集拍攝，看到有人把背包暫放在一旁的地上卻以為是恐攻，她說：「我當時嚇死了，拚命叫導演趕快收工走人。」

▲《愛情太需要翻譯》搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

當時背包旁邊還有一群小孩，梅拉達試圖要驅趕他們，讓路過的外國民眾傻眼，最後這場烏龍也被導演改編到了電影裡，梅拉達說：「實際拍攝後才發現，不了解當地文化才是最常讓我出糗的主因，結果全被導演編進電影裡了。」而電影不只充滿了讓人噴飯的笑點，劇組更特別挑選在倫敦塔橋、肯頓市集、柯芬園市集等知名景點取景，浪漫美麗的英國景致也成為電影亮點。

▲《愛情太需要翻譯》拍下不少倫敦美景。（圖／甲上提供）