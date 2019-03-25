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《東宮》完結倒數「雙結局」外洩！　2大敗因激怒東宮女孩…曬照救負評

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《東宮》25日即將播出大結局，24日晚間網路瘋傳雙結局內容，引起粉絲好奇。該劇開播以來話題不斷，男女主角虐戀情深，加上涉及宮鬥權謀的古裝劇，播出期間更碰上「限古令」，仍是3月討論度高的熱劇之一。

▲▼《東宮》雙結局疑似提前外洩。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》雙結局疑似提前外洩。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

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*******以下有完結篇劇情雷，敬請斟酌閱讀*******

《東宮》改編自匪我思存的同名小說，描述西州九公主「小楓」和豊朝太子「李承鄞」之間，純真又虐心的愛情，由於原作是女主角第一視角，悲劇色彩強烈，電視版改編加重男主角心境轉折，開播初期就出現觀眾求he（happy ending）的需求。該劇同時也被廣大書迷支持「應該be（bad ending），24日晚間陸網搶先曬出男主角「老年照」，還有截圖瘋傳，疑似A、B雙結局提前外洩，A版結局是「李承鄞抱著小楓跳崖」、B版結局是「李承鄞孤獨終老」，吸引眾多追劇粉絲噴淚回應：「一起死也是he了」、「尊重原著必須是B」、「B吧，不然前面都白費了」、「我寧願他們一起死，也不要他們一個死一個活。」

▲▼《東宮》雙結局疑似提前外洩。（圖／翻攝自微博／影視圈豆豆）

▲網友曬出《東宮》A、B兩版結局，其中一個雙雙跳崖、一個是男主角孤獨終老。（圖／翻攝自微博／影視圈豆豆）

▲▼《東宮》雙結局疑似提前外洩。（圖／翻攝自微博／影視圈豆豆）

▲《東宮》男主角老年造型曝光。（圖／翻攝自微博／影視圈豆豆）

事實上，《東宮》選在情人節開播，按照播出日程，全劇大結局播畢，正好迎接清明掃墓的時節，讓觀眾直呼神巧合。該劇激出追劇粉絲自稱「東宮女孩」，不過隨著劇情演進，男主角性格從原作的「冷淡涼薄」，在電視版變得「有情有義」，加上女主角小楓認錯人、顧劍假冒顧小五等橋段，脫離原作的專情設定，被狂罵「人設崩塌」，再加上最受期待的高甜床戲、吻戲，實際播出全刪光，剪輯也成為敗因之一，更激怒大批東宮女孩，原本在口碑網站「豆瓣」高達7.6分，2星期大降最低到7.1分，突然引爆退粉潮，不過完結篇之前劇情回歸原作軌道，加上劇組釋出幕後花絮，讓刪掉的吻戲重新曝光，挽回不少粉絲信心。

▲《東宮》被刪2段吻戲曝光。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》高甜吻戲被刪光，加上主角被批人設崩塌，故事後期惹怒東宮女孩。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》作者匪我思存日前也釋出另一個小說結局，女主角出關後被男主角射出一箭，其實是對方為愛放手，最後得以回到西州，撫慰大批書粉的心，電視版因為反應熱烈宣布會有結局彩蛋，讓觀眾對虐心大結局仍抱持期待。

▲匪我思存《東宮》一虐9年，近日公開當年隱藏版結局。（圖／翻攝自微博／匪我思存）

▲匪我思存日前公開《東宮》小說隱藏版結局。（圖／翻攝自微博／匪我思存）

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