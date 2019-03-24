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1歲半兒大哭　年輕星爸無厘頭安撫：往好處想想...真的愣住不哭了

記者吳孟庭／綜合報導

韓國綜藝節目《超人回來了》加入新血，找來Busker Busker樂團主唱張凡俊與他的一雙子女一同出演。張凡俊雖然不算是新手爸爸，但對待孩子彷彿大人，1歲半的兒子開始哭鬧，他居然叫他「往好的方面想一想」，兒子太黏讓他無法雙手做飯，也安慰自己「就當自己現在沒有左手」，展現和以往的爸爸們不同的個性。

▲1歲半兒子開始哭鬧　29歲年輕星爸安撫：往好的地方想想。（圖／翻攝自KBS）

▲1歲半兒子假哭。（圖／翻攝自KBS）

29歲張凡俊在上周的《超人回來了》帶大女兒昭雅、小兒子夏多去超市購物，4歲昭雅想要買零食，他會勸誡「這要一點一點的吃，每次心情憂鬱的時候吃喔～」弟弟學姐姐把零食放進購物車，不斷地從架上拿新貨，他則在旁邊說，「你現在是衝動型購物啊」，比起一般父母更像對朋友說話。

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逛賣場逛到一半，好動的夏多突然靜止不動了，張凡俊驚覺：「你該不會是拉屎了吧」，但為了讓兒子能集中便便，他只好說服姊姊，「夏多在大便，爸爸要在旁邊呀，那我們全家就一起吧。」瞬間演變成家庭活動。

▲1歲半兒子開始哭鬧　29歲年輕星爸安撫：往好的地方想想。（圖／翻攝自KBS）

▲29歲年輕星爸安撫：往好的地方想想。（圖／翻攝自KBS）

搞笑的是，每當夏多哭鬧的時候，不管是換尿布，還是沒有爸爸陪伴開始哭泣，張凡俊就會用很平淡地口氣對還不會說話的兒子說，「沒事了沒事了，往好的地方想想」，主持人無語配音：是要他想什麼？不過疼愛兒子的他，隨即就把孩子抱在懷裡一邊做飯，還安慰自己，「就當自己現在沒有左手好了」。

▲1歲半兒子開始哭鬧　29歲年輕星爸安撫：往好的地方想想。（圖／翻攝自KBS）

▲爸爸這樣一說，兒子僵住不知道該哭還是不該哭。（圖／翻攝自KBS）

張凡俊出身三人樂團「Busker Busker」，因為參加選秀節目《Super StarK 3》獲得第二名而聲名大噪，他們2012年推出的《櫻花結局》，直至今日每到春天都還會衝上音源榜。同年底他承認與女演員宋承雅已交往兩年，2014年奉子成婚。而樂團也在2013年停止活動，目前他個人單飛，首次參與固定綜藝節目就是《超人回來了》。

▼張凡俊參加育兒節目《超人回來了》。（影片來源：YouTube KBSEntertain）

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超人回來了, 張凡俊, Busker Busker, 日韓風

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