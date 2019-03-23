朴春落淚：真的能再次幸福嗎？新歌最想先給YG的「他」聽

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女歌手朴春走過禁藥風波，鼓起勇氣重新面對大眾而推出新專輯回歸樂壇，談到內心感受數度落淚，「如果害怕的話，根本無法跨出第一步」，坦言低潮時曾悲嘆「能再次獲得幸福嗎？」被問到新歌出來最想給誰聽？她回答「YG製作人」。

▲朴春接受專訪坦白真實心情。（圖／翻攝自YouTube 1theK、朴春IG）

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比起在新專輯發表會上咄咄逼人的記者提問，讓朴春無法敞開真心回答，最近她接受Melon與1theK的專訪，坐在這次專輯的錄音室裡，似乎終於能暢所欲言，也透露許多不為人知的幕後故事。

談到2NE1解散後大約2年左右的日子，朴春都是怎麼度過的？她回答，「思考了很多，到底要不要繼續當歌手，想做歌手又要怎麼做？要復出的話如果沒有更進步，似乎就沒必要了，不然去讀書好了？還是找個男人嫁了，最後想想我除了唱歌也沒有別的能做的了。」

朴春坦言，「本來覺得如果不是YG這間公司的話，我是不打算繼續唱歌的，畢竟是我從小長大的、像家人一樣相處的地方，去別的地方又能唱什麼歌？非常煩惱。」後來因緣際會遇上了現在公司的製作人Scotty Kim，「聽了他的音樂後，比起要以這些歌復出，當時只是想說先錄音，反正很無聊。」

傷害朴春的是網路酸民，讓她鼓起勇氣的也是網路上的留言！朴春看到了新聞報導下方對她的應援留言，「真的有這種開心的事嗎？我能夠再度獲得幸福嗎？」說著說著她就落淚了，「因為真的很想聽到好的評價」。重回不害怕嗎？「如果害怕的話，根本無法跨出第一步，其實無法不害怕，但我努力想一些正面的事情。」

▲朴春表示新歌最想先給YG製作人Teddy（中）聽。（圖／翻攝自朴春IG）

最後被問到新歌《Spring》完成後最想先讓誰聽呢？朴春遲疑了一下回應，「雖然會長也在，但我想先給Teddy歐巴聽，他可以說是我的導師，所以希望能先讓他聽到。」顯示即使她離開老東家，也依舊和過去YG製作人保持好感情。

▼朴春接受專訪談到YG與2NE1等幕後故事。（影片來源：YouTube 1theK）