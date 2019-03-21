校隊「甜美妹」唱歌破萬點擊　網讚：被籃球耽誤的歌手

記者許逸群／台北報導

LiveMe日前舉辦「個人單曲發行賽」活動，經歷多階段激戰，方鴨鴨在六萬粉絲支持下拿下第一名寶座，獲得單曲及MV拍攝，單曲名稱《心放晴》，希望鼓勵失戀的朋友，對的人正走在與你相遇的路上。MV上線不到一週觸及萬人點閱，讓方鴨鴨開心直呼：「開心到睡不著，要來開播唱好幾播給大家聽。」

▲直播主方鴨鴨曾是籃球校隊。（圖／LiveMe提供）



方鴨鴨笑容甜美，身材高挑從小學到高中就是籃球校隊，每天魔鬼訓練，更曾揹著85公斤的同學走操場練體力。她分享一次參與高雄市籃球冠軍賽時，教練派她一個人全場盯人，防守敵隊最強球員，過程中，她還被對方故意扯破衣服，讓她非常傻眼。

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運動員的身份讓人難聯想會與「歌唱」劃上等號，方鴨鴨從小就愛唱歌，但第一次在「正式」對外唱歌就是在尾牙時，她敘述當時緊張到肚子痛甚，甚至想烙跑，最後直接喝酒壯膽登台。加入LiveMe直播後，她藉由平台唱歌給更多人聽，粉絲稱她為「被籃球耽誤的歌手」。

▲▼孝英（上）與郭紓婷（下）陸續發行單曲。（圖／LiveMe提供）

孝英的單曲名稱為《煙火》，曲風為搖滾抒情，透過溫厚嗓音以及煙火的耀眼璀璨的形象，唱出「做自己，讓生活故事精彩」的人生哲學。擁有一雙大眼及可愛虎牙的郭紓婷，則演唱充滿元氣曲風的《大丈夫》，希望告訴大家正面樂觀的態度看待生活一切，只要心夠勇敢，就不會被打敗。