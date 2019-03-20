張柏芝帶2帥兒「露門牙甜笑」為媽祝壽！　「多謝送給我美貌」驕傲發言暖炸了

記者韓景樺／綜合報導

香港女星張柏芝（張栢芝）2018年底生下第三胎「小王子」，但對於孩子的親生父親卻不肯多提。她在產後仍經常透過網路分享個人日常與家庭生活，20日也在IG發了感性長文以及帶著兒子們合拍的可愛影片，為媽媽獻上生日祝福。

▲張柏芝20日在IG為媽媽慶生。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室、IG／張柏芝）

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20日是張柏芝母親Davies Shally的生日，孝順的她一早便感性發文，稱讚媽媽是她心中的「女超人」，張柏芝表示很驕傲能有這麼好的媽媽，也欣賞媽媽享受人生、不在乎外界看法，勇於追求自己喜歡事物的心態，更喊話「繼續保持你那麼型的性格，做你喜歡做的事情，每1秒我也在支持」，毫無保留地表達了自己對媽媽的愛。

張柏芝在發文中，也寫道「多謝你送給我這樣的DNA，當然也有送給我你的美貌啦」，更以一句「感恩有你」傳達了對媽媽當年生下自己的感謝。

▲20日張柏芝在IG接連發文，感性留言為媽媽慶生。（圖／翻攝自IG／張柏芝）

值得一提的是，張柏芝隨後也PO出帶著Lucas和Quintus拍的一段小影片，只見母子三人都套用了APP的濾鏡，對著鏡頭甜甜喊著「Happy Birthday！婆婆豬」，圓圓大眼睛配上宛如小松鼠的門牙，也吸引了2萬多人觀看。

▲張柏芝帶著兒子Lucas和Quintus拍影片，可愛模樣超吸睛。（圖／翻攝自IG／張柏芝）