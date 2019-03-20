張家慧參加三鐵累到想哭　閨蜜小酌「喝真的」越演越嗨

記者李欣容／台北報導

短片《一起衝線》由張家慧、謝盈萱、海裕芬共同主演，講述三位閨蜜面對人生困境，靠鐵人三項挑戰極限、衝破現實的勵志故事。其中一場小酌後談心劇情，為呈現真實狀態，張家慧直接喝紅酒，不用葡萄汁代替，事後回想興奮說：「當下的狀態跟氛圍真的會讓人越演越過癮！」

▲張家慧、謝盈萱和海裕芬小酌來真的。（圖／周子娛樂提供）

張家慧印象最深刻的一場戲是，三人決定報名參加鐵人三項，導演陳惠君要他們演出小酌後放鬆談心的情境，她和謝盈萱、海裕芬「來真的」，在鏡頭前喝開，越演越high的她們演技大爆發，姐妹間互親、互撩等橋段自然又真實。

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▲▼張家慧在劇中有需多精彩的內心戲 。（圖／周子娛樂提供）

除此之外，張家慧還有場在橋上騎車的片段，要演出疲憊不堪，只剩意志力支撐自己的狀態，張家慧說，「導演用擴音機問我有沒有什麼話想對艾麗萱（角色名）說，那時候的我一瞬間突然跳脫了這個角色，感覺自己好像變成艾麗萱的朋友，陪她經歷離婚前後的低潮。」內心是既心疼但又替艾麗萱感到驕傲。

▲張家慧（右1）在劇中負責騎單車。（圖／周子娛樂提供）

雖然現實生活中張家慧並未經歷過如角色般的低潮，但在對艾麗萱喊話的同時，加上已在豔陽下拍攝好幾小時，身體開始有疲累，複雜的情緒下居然有想哭的衝動，「很難形容當時的感動，那是一股很正面的力量，我想這是拍攝這部戲最意外的收穫吧。」本片於3月29日女俠ina線上平台正式播出。