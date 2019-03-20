ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張家慧參加三鐵累到想哭　閨蜜小酌「喝真的」越演越嗨

記者李欣容／台北報導

短片《一起衝線》由張家慧、謝盈萱、海裕芬共同主演，講述三位閨蜜面對人生困境，靠鐵人三項挑戰極限、衝破現實的勵志故事。其中一場小酌後談心劇情，為呈現真實狀態，張家慧直接喝紅酒，不用葡萄汁代替，事後回想興奮說：「當下的狀態跟氛圍真的會讓人越演越過癮！」

▲▼張家慧在劇中有需多精彩的內心戲 。（圖／周子娛樂提供）

▲張家慧、謝盈萱和海裕芬小酌來真的。（圖／周子娛樂提供）

張家慧印象最深刻的一場戲是，三人決定報名參加鐵人三項，導演陳惠君要他們演出小酌後放鬆談心的情境，她和謝盈萱、海裕芬「來真的」，在鏡頭前喝開，越演越high的她們演技大爆發，姐妹間互親、互撩等橋段自然又真實。

請繼續往下閱讀...

▲▼張家慧在劇中有需多精彩的內心戲 。（圖／周子娛樂提供）

▲▼張家慧在劇中有需多精彩的內心戲 。（圖／周子娛樂提供）

▲▼張家慧在劇中有需多精彩的內心戲 。（圖／周子娛樂提供）

除此之外，張家慧還有場在橋上騎車的片段，要演出疲憊不堪，只剩意志力支撐自己的狀態，張家慧說，「導演用擴音機問我有沒有什麼話想對艾麗萱（角色名）說，那時候的我一瞬間突然跳脫了這個角色，感覺自己好像變成艾麗萱的朋友，陪她經歷離婚前後的低潮。」內心是既心疼但又替艾麗萱感到驕傲。

▲▼張家慧在劇中有需多精彩的內心戲 。（圖／周子娛樂提供）

▲張家慧（右1）在劇中負責騎單車。（圖／周子娛樂提供）

雖然現實生活中張家慧並未經歷過如角色般的低潮，但在對艾麗萱喊話的同時，加上已在豔陽下拍攝好幾小時，身體開始有疲累，複雜的情緒下居然有想哭的衝動，「很難形容當時的感動，那是一股很正面的力量，我想這是拍攝這部戲最意外的收穫吧。」本片於3月29日女俠ina線上平台正式播出。

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

推薦閱讀

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張家慧, 謝盈萱, 海裕芬, 一起衝線

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「為什麼你的眼睛會說話？」 孟耿如害羞笑了：戴了很舒服！
  2. 朱芯儀懷孕爆發恐慌症　衛斯理立刻「抱緊處理」：沒事
  3. TFBOYS王源海上錄綜藝　鏡頭一轉...站姐「搭船緊跟拍」網看傻：我不配追星
  4. 等了5個月…小賈斯汀婚禮又延期！　背後原因看出海莉有多暖
  5. 父親問「要不要上廁所」　楊鎮嚇破膽：被打的前奏
  6. 大陸正妹Anna認吸毒　Burning Sun離職員工：她一晚能賺200萬
  7. 隋棠徒手幫Max挖鼻…拉出「濕滑大鼻屎」直接黏手上　網嘆：媽媽真的偉大
  8. 蒼井空挺8月巨肚拍「孕婦寫真」　毛衣一脫開…黑Bra露出辣爆！
  9. 陳珮騏手術燒10CM子宮肌瘤！身旁的人竟是「前夫的她」
  10. 張家慧參加三鐵累到想哭　閨蜜小酌「喝真的」越演越嗨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366