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《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！

記者李湘文／綜合報導

星二代天天（張悅軒）是大陸首席男模張亮的兒子，2013年因為參加實境節目《爸爸去哪兒》走紅，直到現在仍備受粉絲關注。他當年錄節目的時候才6歲，如今已經是11歲的小少年，遺傳了模特兒爸爸的好基因，有著將近170公分的身高，長得越來越帥氣！

▲《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」。（圖／翻攝自微博／張亮Sean）

▲▼張亮的兒子天天5年來長大不少。（圖／翻攝自微博／張亮Sean）

▲《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」。（圖／翻攝自微博／張亮Sean）

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天天似乎有意跟著張亮的腳步邁入演藝圈，不只開始經營自己的微博、抖音帳號，也在個人介紹的欄位寫上「童星」、「2000後新銳童模」。他去年跟188公分的張亮合照，就被發現身高追上對方肩膀，日前親自在抖音上透露「現在167公分」，才小學五年級已成長飛速，果然遺傳模特兒爸爸的基因。

▲《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」。（圖／翻攝自微博／張悅軒）

▲▼天天的身高逐漸追上188公分張亮。（圖／翻攝自微博／張悅軒、張亮Sean）

▲《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」。（圖／翻攝自微博／張亮Sean）

除了天天，《爸爸去哪兒》第1季的Angela（王詩齡）、森碟（田雨橙）也都成為小童星，在螢幕上漸漸展現出少女氣息。天天和森碟在2018年還一起拍廣告，男方低頭幫女方綁衣服上的蝴蝶結，畫面顯得可愛又登對，令不少粉絲激動「根本是偶像劇」，《爸爸》星二代們未來的發展著實受人注目。

▲《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」。（圖／翻攝自微博／張悅軒）

▲天天跟森碟合作拍廣告，畫面就像偶像劇。（圖／翻攝自微博／張悅軒）

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爸爸去哪兒, 天天, 張亮, 張悅軒

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