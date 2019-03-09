吃飯時間到...艾成受訪中走人！狂妄過往超傻眼　團員只能道歉

記者盧薇淩／專訪

長達一年，每天固定吃50盎司牛排、6碗五穀飯，不時還加料2公斤鮮蚵配菜；吃不到想吃的食物就發脾氣，為了一杯拿鐵，要同事開車1小時到市區買回來，否則老子就是不上台唱歌；接受媒體訪問，吃飯時間一到，不顧還在on的攝影機，起身就走出去吃飯，留下錯愕的記者及團員...。這些故事聽起來很荒唐，但全真實發生在《超級偶像2》冠軍艾成身上，過去的他，宛如一顆難控制的不定時炸彈，隨時都會爆炸。

▲艾成曾患憂鬱症爆肥，個性驕縱自負。（圖／記者湯興漢攝）

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艾成6歲就會彈鋼琴，參加大小歌唱比賽都奪冠軍，比他大一歲的哥哥因車禍早逝，爸媽集萬千寵愛於他一身。每每參加比賽，媽媽替他親手縫製一套全新精美秀服，他愛唱歌，爸爸就送名牌麥克風；會打鼓，就買整套名牌爵士鼓、鋼琴，至今那些昂貴服飾、樂器，媽媽都還珍貴地替他保存在馬來西亞老家中。

少年得志，讓艾成自負又驕傲，22歲剛來台灣發展，和唱片公司鬧翻。沒錢吃飯，他到西門當了一年流浪漢，晚上睡公司，沒人替他發片，人生首次遭遇挫折，罹患憂鬱症爆瘦到剩47公斤，媽媽看了頻落淚，要他回老家放棄唱歌，後來他參加《超偶》，比賽壓力大到全身痠痛，每天狂吞5、6顆止痛藥，甚至在短時間內吃掉主持人利菁60幾顆止痛藥。

▲大雄（左起）、艾成、王瞳、何豪傑、樂咖組成87樂團。（圖／記者湯興漢攝）

個性狂妄又驕傲，拿下《超偶2》冠軍後發片，艾成依然闖不出名號，演《新兵日記》認識了王瞳等朋友，後來與何豪傑、王建復等人組成「87樂團」，但他憂鬱症還沒痊癒，每天靠「吃」舒壓。當時他說，「我一直吃才能飆高音、變巨星」，旁人不懂他的「神邏輯」，但誰都說服不了他，只能看著他狂吃到爆肥，體重一路飆到97公斤。

直到錄好第二張專輯，87樂團的恩師兼專輯製作人司徒松撂下狠話，「瘦回《超偶》的樣子才能發片！」艾成剛開始不願減肥，整個團隊因他卡關，何豪傑一怒之下想退團，氣憤說：「老闆的要求就是不管合不合理，做就對了，他這樣是佔著茅坑不拉屎！我沒能力換掉他，我捲鋪蓋走人。」加上艾成驕縱又孩子氣，到處都要使喚別人做事，何豪傑一度忍受不了，87樂團瀕臨解散。

▲艾成一度動輕生念頭，所幸靠信仰及朋友力量走出黑暗。（圖／記者湯興漢攝）

爆肥加上憂鬱症，艾成一度動了輕生念頭，王瞳在外拍戲，與朋友24小時輪班照顧他，深怕他一個動念，就從高樓躍下。他每天禱告，所幸後來藉由信仰力量重生頓悟，拚了命地減肥，不吃澱粉、每天快走1.5小時，帶水煮牛腱肉出門，便當裡的炸物、排骨，看都不看一眼。

雖然缺點是固執，但優點也是固執，一旦下定決心就會做到底，2年多來瘦下30公斤，性格、想法都大徹大悟。回首當時，艾成感嘆地說：「今天這團能走到這很不容易，最大的受益者是我。」

▲艾成和王瞳交往7年。（圖／記者湯興漢攝）

訪問時，87樂團嘻笑打鬧，何豪傑作為團體裡的大哥，回想當時「討人厭的艾成」直說，「會唱歌、會跳舞的人真的『踢倒街』（滿街都是）！我們人真的很好，至今還能坐在這裡。」說起艾成的荒唐，何豪傑說：「像現在訪問，以前他是吃飯時間一到就直接走掉，才不鳥你，天塌下來就是要吃東西，你看我們替他道了多少歉！」一旁王瞳則補充，「其實有人比艾成更固執，就是我們旁邊這4個人阿，以前怎沒有從你頭殼後『巴蕊』啊！」笑說這4個團員真的好偉大。

在台灣，王瞳和團員就是艾成的家人，他說：「我在這沒有家人，我在台灣是孤獨的，也沒有朋友。」他不擅於表達，從小到大從未寫過信，第一次寫給王瞳的生日卡片，開頭寫著「艾成：」，讓人看了一頭霧水，原來他以為寫卡片等同寫劇本，意思是「艾成說」，單純的讓王瞳啼笑皆非。

▲87樂團替韓國瑜創作競選歌曲。（圖／記者湯興漢攝）

走過低潮起伏，經歷過荒唐人生，87樂團2018年替高雄市長韓國瑜創作競選歌曲《作伙做夢》後，走在路上開始被認出，艾成不再是「超偶的艾成」，王瞳、何豪傑也不再只是「演員」，而是87樂團的其中一員。

如今終於闖出成績，交往7年來王瞳始終不離不棄，她從沒想過離開艾成，死心踏地的令人驚訝，「我心疼他，我只覺得他的病沒有好，我看到他很努力，只是沒有遇到伯樂，覺得他很可憐。」獨自在台灣的艾成，宛如汪洋中的漂流木，「在台灣他除了我以外，沒有其他家人了，我第一次遇到有男生把我當第一順位，以我的意見為意見，就算很固執，但他很願意聽我說。他很常說『我不是做不到，而是不知道』，只要我說了，他能改就會改，不會愛面子。」

王瞳堅定地說出對艾成的感情，「他的驕傲自負是對音樂，但在愛情裡是0分的，遇到我他才懂得愛人，什麼叫做愛情。」走過風雨，婚姻大事依然卡在王瞳媽媽那關，艾成只能盡力修補，持續努力衝事業，待人處事及應對進退，都得繳出成績單，等待好事發生的那天。

▲王瞳陪伴艾成，始終不離不棄。（圖／記者湯興漢攝）