新《倚天屠龍記》慢動作多到爆！　10分鐘冒出30個…連老鷹都慢慢飛

▲新版《倚天屠龍記》慢動作太多被吐槽。（圖／翻攝自微博）

記者陳芊秀／綜合報導

新版《倚天屠龍記》日前開播，精緻的拍攝畫風受到廣大期待，不料播出後被狂吐槽「慢動作太多啦！」該劇為了呈現武林高手的身段，輕功、翻筋斗、甩兵器等都有慢動作特寫，光是第一集前10分鐘就有近30個慢動作，連老鷹都有慢動作出場的特寫，讓觀眾大喊：「快憋死啦！」

《倚天屠龍記》是金庸射鵰三部曲的最後一部，以元末明初為時代背景，新版從武林各派爭奪「屠龍刀」開始，首集10分鐘就是滿滿武打。不過從角色施展輕功、水上飄、甩動鐵鍊、騰空捉刀等，全都有慢動作畫面，連河上白鷺鷥、天鷹教的老鷹登場，也有慢動作，連續放送讓網友吐槽「看太多難受死了」、「看得讓人想吐」、「慢出新天際！」

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▲《倚天屠龍記》第一集，前10分鐘搶屠龍刀畫面，就出現將近30個慢動作。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現天鷹教的老鷹登場也是慢動作。（圖／翻攝自微博）

▲天鷹教老鷹是用真鷹拍攝。（圖／翻攝自微博）

開播第一集就受到批評，導演蔣家駿表示這次運用更先進的升格（變速）拍攝技術，可以更清晰地看到動作過程。他透露過去的打戲，演員輕功一飛都看不到，這次用變速攝影的方式捕捉動作，反擊「不明真相的吃瓜群眾以為這是個bug，可以吐槽顯得自己更專業。」

▲導演強調新版《倚天》用最新拍攝技術，可清楚看見武林高手的動作。（圖／翻攝自微博）

導演回應仍引起網路議論，有人反問「是要觀眾學武嗎」、「算不算湊時長」，有人認為「升格雖好，適得其反。」有關老鷹慢慢飛，也有觀眾覺得「用真的老鷹拍很用心。」《倚天》先描述張無忌父母張翠山、殷素素的愛情，緊接著主角張無忌才會接棒，新版演員顏值被形容「長得都一樣」、「辨識度低」，未來角色一個個登場勢必再掀話題。