雷／黃健瑋《顧家男》本色演出　飄「全聯味」被虧：賣像不佳

記者李欣容／台北報導

楊謹華、黃健瑋在《我是顧家男》中飾演大賣場經理，楊謹華以單身女性作為提案，黃健瑋卻以家庭為主，在職場上殺得死去活來，但下了班後，他們其實是一對情侶，第一集就滾床單，黃健瑋還把楊謹華壓在床上深吻，讓觀眾看了都替他們害羞，不過自然的演技，讓首集就有人推，「這對可以報金鐘了。」

▲▼《我是顧家男》首播網友就大推 。（圖／翻攝自台視，下同）

請繼續往下閱讀...

楊謹華和黃健瑋飾演同在賣場工作的徐雙雙和顧家南，一個從海外留學回來，一個是基層員工開始爬升。楊謹華不計形象，和黃健瑋在床上邊聊天邊調情，頭髮被弄得亂七八糟，結束後一個人到壽司店大口吃壽司，大口喝酒，雖有戀愛關係，但仍有單身女性獨特的味道。

楊謹華的母親鄭菲（葛蕾 飾）是典型虎媽，婚紗公司董事長，想在賣場辦婚紗展的黃健瑋，三顧茅廬遲遲請不到葛蕾，直接在婚紗店門口等著，卻被她狠狠訓了一頓，而他並不知道鄭菲就是女友的母親，帶著失敗的心情回家後還被媽媽（呂雪鳳 飾）催婚。

隔天和楊謹華一起拜訪葛蕾，看他們兩一搭一唱，看似在談合作卻又充滿火藥味，急著想救火又被打斷，黃健瑋無厘頭的演出也給觀眾耳目一新的感覺。最後竟變成賣場代言人，被史丹利飾演的導演虧「賣像不佳，但大家都會愛」。

不少網友看到這都笑噴，「有夠全聯」、「靠北 全聯贏了」、「有全聯廣告fu欸」。而第一集尾聲，黃建偉坦白自己家境問題，葛蕾是楊謹華母親的事也被發現，還有楊謹華劇中前男友謝佳見也將現身，進度神速讓網友期待發展。