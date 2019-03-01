梁赫群小學翻爸媽櫃子偷看A片　趙正平譙：不要聊劇情

記者林彥君／台北報導

「景行廳男孩」趙正平、梁赫群、林智賢，日前上SoBaD主持的狼谷競技台《挨踢教室》「電視史的衝擊」單元，景行廳男孩在節目中談論電視史，三人不改搞笑本色，話題全歪亂入A片和大體，讓知識性節目超展開。

▲梁赫群（中）狂講黃色笑話，遭到林智賢（左）、趙正平阻止。（圖／狼谷競技台提供）

梁赫群說，在自己小六暑假時，主動幫爸媽整理錄影帶櫃，為了妥善分類，播了幾捲沒標示中文的錄影帶，「那是我第一次看到什麼叫『妖精打架』。」超跳Tone發言惹得趙正平大罵：「我們不是來聊劇情，我們是要談電視高規格技術。」

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後來討論到電影觀看模式的變化，梁赫群再次亂入，提到高中時在MTV打工，負責清理環境，某次從小窗戶看進包廂時，還撞見顧客雙腳張開的畫面，正當梁赫群興致勃勃要描述細節時，趙正平看不下去，氣得打斷他：「這到底跟電視技術規格有什麼關係？」

▲「景行廳男孩」林智賢（左起）、梁赫群和趙正平在節目上合體。（圖／狼谷競技台提供）



節目找來資深導演吳明達擔任客座教授，聊電視螢幕畫質的演進，現場更擺設了35 釐米膠捲、VHS錄影帶、映像管電視等，吳明達也討論到以4K製播節目的可能性，梁赫群說：「以前上通告要提前1小時化妝，畫面改4K後可能要提前2天來化！」林智賢建議躺著化妝比較舒服，趙正平則怒吼：「是化大體嗎？化大體也不用兩天好嗎！」節目3日播出。