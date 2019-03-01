BewhY沒有忘記《無挑》歷史課！新歌MV隱藏南韓人血汗教訓

文／次長

這個好感人！大家還記得2年前《無限挑戰－偉大的遺產》特別企畫篇吧？通過年輕人喜歡的嘻哈音樂與歷史的結合，並與當時的「倒朴進行中」的社會氣氛合成一氣，讓人們認識到歷史的重要性。

▲《無限挑戰－偉大的遺產》將嘻哈結合歷史。（圖／翻攝自無限挑戰官網）

當時透過歷史老師薛民錫的教學下，饒舌歌手BewhY選擇講述安重根及烈士團為創作主題，而在「3.1運動（1919年3月1日）」和大韓民國臨時政府成立100週年之際，BewhY像是延續《無挑》中的創作，上個月也公開了這首以貫穿歷史的新曲《我的土地》。

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BewhY作詞作曲的新曲《我的土地》，講述了對過去100年歷史的記憶和感謝，「回憶過去的100年，並記得我們肩負著將會到來的100年」為主題創作。

▲BewhY新歌回憶過去一百年南韓歷史。（圖／翻攝自BewhY IG）

「Korea ura」這個在《無挑》的歌曲《萬歲》中也有出現，意思就是「大韓民國萬歲」的俄語，是安重根在哈爾濱義舉前，切斷左手無名指宣誓爲祖國獨立獻身，安重根當時長年旅居俄羅斯和中國東北地區宣揚救國思想。

本次BewhY《我的土地》新曲的MV拍攝，用簡單樸素的色彩，但穿插了韓國自3.1獨立運動這百年中，各個重要的歷史時刻，從臨時政府所在的上海到首爾的鍾路，像是1980年首爾之春、1987年的六月運動、和平少女像、世越號、2016年燭光革命，每個人的肩上都同時背負著我們未來更好的未來，所以都需要努力守護並開創更好的國家！

▼BewhY新歌《我的土地》。（影片來源：YouTube BewhY official）





很高興，BewhY仍記得當時《無挑》在企畫那個特輯最重要的目的與承諾，透過大眾文化讓大家記住歷史，不知道2年過去，他的歷史有沒有更精進了？



最後，我再移植一次當時在在節目中最後劉大神與眾參與活動者的結尾台詞。



劉在錫：「忘掉歷史的民族，沒有未來，為了未來我們要努力牢記歷史。」



GAEKO：「今天這些又會變成歷史，所以要更加關注時事。」



Zico：「我們也要活出對我們後代有用的歷史」



忘掉歷史的民族，沒有未來。

▼BewhY與梁世炯2016年在《無限挑戰》的合作舞台。（影片來源：YouTube MBCentertainment）

次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】

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