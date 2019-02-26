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28歲女星痛訴下藥性侵：他是神經病！　盧貝松「證據不足」獲不起訴

記者李湘文／綜合報導

法國名導盧貝松（Luc Besson）在2018年5月捲入性侵醜聞，先是被28歲女星珊德范羅伊（Sand Van Roy）控訴下藥迷姦，接著又遭8位幕後工作人員、學生先後指為性侵犯。不過，檢方調查珊德范羅伊一案後，在25日因為證據不足，宣告將不起訴盧貝松。

《Lucy》首映會-導演盧貝松, 維吉妮貝松席拉（圖/記者黃克翔攝）

▲盧貝松被控性侵女演員一案獲不起訴。（圖／記者黃克翔攝）

珊德范羅伊（Sand Van Roy）先前供述，曾和盧貝松談過2年的不倫戀，卻在這段期間頻頻遭威脅、強暴。她最後一次被性侵是在參加坎城影展後，喝一杯茶就昏了過去，在五星級飯店中被硬上，事後痛苦表示：「我怕他會殺了我，他是個神經病。」也說當時過程中又哭、又吐，一直要求盧貝松停下來，卻還是被對方用暴力壓制，直到隔天仍痛到昏過去。

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珊德范羅伊（Sand Van Roy）。（圖／達志影像）

▲珊德范羅伊在2018年出面指控盧貝松性侵。（圖／達志影像）

雖然檢方最後因證據不足，不以珊德范羅伊一案起訴盧貝松，但最近又收到來自其他女性的性侵、性騷擾指控，其中包括一位40代的女演員。該名不願公開身分的女星透露，在2002年5月盧貝松曾經強壓住她、試圖強吻。檢方表示，由於出現了更多女性指控，接下來將會開啟新的調查。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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