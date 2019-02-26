《黑豹》殺入奧斯卡獲掌聲　《黑暗騎士》生錯時代可惜了

文／yeonhee

Black Panther // 奧斯卡後記：《黑豹》

記得2018年超級英雄電影的第一彈就是《黑豹》，口碑與票房雙雙報捷，是漫威、也是好萊塢首次以「全黑人演員」的卡司，打破傳統而獻出的優秀作品。在爛番茄、甚至imdb上都擁有超高的評價，外媒也以「創新」來形容，而我就在口碑炸裂的情況下觀看了這部電影。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自Facebook／《黑豹》）

搞笑的是，雖然真的好看，可是並不至於擁有讓人捧為「神片」的感覺。或許這些好評讓我抱了太高的期待，可是看完了腦中浮現的第一想法是：這部電影一定會被提名奧斯卡。

果不其然，漫威在未來的幾個月發起了《黑豹》奧斯卡的宣傳運動，而不負眾望在第91屆奧斯卡提名了高達7項獎項，包括成為了首部被提名最佳電影的超級英雄電影。這不禁讓我想起了十年前的《蝙蝠俠：黑暗騎士》，同樣類型的電影，卻擁有不同的命運。

▲DC漫畫的英雄電影《黑暗騎士》也曾被奧斯卡多項提名。（圖／翻攝自Naver Movie）

純粹個人想法，但要我在兩者中挑選更佳的電影，我會選擇《黑暗騎士》。兩部都結合了各自風格的動作設計，不同的是《黑豹》說的是一個英雄的誕生，《黑暗騎士》說的是一個英雄的心境蛻變。

《黑暗騎士》拍攝出了英雄電影裡通常被忽略的細膩情感變化，讓我們看到了蝙蝠俠也是「人」的那一面，雖然黑暗，卻不失豐富且順暢的故事性，這當然歸功於出色的劇本、導演及演員。當年的奧斯卡，卻只抱回了實至名歸的「最佳男配角」（希斯萊傑）。

▲《黑暗騎士》蝙蝠俠由克里斯汀貝爾主演。（圖／翻攝自Naver Movie）

可是十年後的今天，許多事情都變了。這兩年發酵的「#MeToo」運動，讓人們正視性別不平等的課題，加上美國政治因素，全都反映在本不甚相關的娛樂圈電影裡。

2016年的《驚爆焦點》探討天主教會性侵兒童醜聞、2017年《月光下的藍色男孩》是首部關於LGBT的最佳電影，去年的《水底情深》暗啞清潔女工和人形生物的愛情，到今年的《幸福綠皮書》關於跨種族的故事...這是改變的時代，是人們終於重視人權的時代。

▲《黑豹》是首度入圍奧斯卡最佳影片的英雄電影。（圖／迪士尼影業提供）

回到《黑豹》，最終抱回了3個技術獎項，也是迄今獲獎最多的超級英雄電影。這個里程碑的達成，其實反映出了現在電影人和觀眾所期望的事，其中或多或少被政治、社會的議題所影響。真的有那麼好嗎？其實我不清楚，至少我沒有覺得這部電影達到了能夠提名最佳電影的程度，至於技術類方面，它們獲獎是絕對當之無愧的。

我不是要炮轟那個入圍的肯定，因為我也有為他們感到開心。只不過就如我和友人談到的，如果你問我《黑豹》和《以你的名字呼喚我》哪部更具有社會影響力，我會說《黑豹》；至於哪部更吸引我，我會說後者。

恭喜《黑豹》開創歷史新一頁。Wakanda Forever.

yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章