漫威證實：《星際異攻隊3》保留「詹姆斯岡恩劇本」

記者洪文／綜合報導

《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）自從導演詹姆斯岡恩（James Gunn）被開除之後，不僅遲遲找不到接手的導演，外界更擔心原本的劇本不再採用。對此，漫威總裁凱文費吉證實，未來將繼續使用岡恩的劇本。

▲《星際異攻隊3》因導演開除，已無限期停擺。（圖／《星際異攻隊2》劇照）



凱文費吉在《驚奇隊長》記者會向外媒《CinemaBlend》表示，詹姆斯岡恩對幫助建構漫威電影宇宙有確切貢獻，「他影響了「星際異攻隊」，這是他對《星際異攻隊》、《復仇者聯盟》的投入，正如你在無限戰爭所看到的，以及我們仍在使用的《星際異攻隊3》劇本，所以你會看到這種影響力，不過網路瘋傳「整個漫威宇宙幕後都是岡恩建構的」並非事實。」

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至於詹姆斯岡恩被開除後，華納兄弟和DC便和他接洽，華納兄弟後來大動作在DC Universe推特發文，「正式宣布詹姆斯岡恩加入DC大家庭」，《DC Daily》也稱他會擔任《自殺突擊隊2》的編劇，「期望會為本片帶來不同於David Ayer所執導、編劇的全新樣貌」。這也是詹姆斯岡恩被開除後接下的第一份工作，也是繼《復仇者聯盟》Joss Whedon後，第2位漫威導演參與DC作品。