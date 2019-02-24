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這不是101真狗！葛倫克蘿絲獨立精神獎封影后「愛犬上台賣萌」

記者洪文／綜合報導

第34屆獨立精神獎（Independent Spirit Awards）在奧斯卡前一天揭曉，最大贏家為《藍色比爾街的沉默》橫掃最佳影片、導演、女配角3大獎項，而《101真狗》壞女人深植人心的葛倫克蘿絲（Glenn Close）以《愛・欺》首次奪下影后，伊森霍克以《牧師的最後誘惑》獲得影帝，不過他並未出席領獎。

▲▼葛倫克蘿絲《愛・欺》奪下獨立精神獎影后。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼葛倫克蘿絲《愛・欺》奪下獨立精神獎影后，愛犬也跟著上台賣萌搶鏡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼葛倫克蘿絲《愛・欺》奪下獨立精神獎影后。（圖／達志影像／美聯社）

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獨立精神獎限定成本低於2000萬美金的美國電影，由匿名委員會投票選出入圍名單，再由6200名成員選出得獎名單。《藍色比爾街的沉默》為《月光下的藍色男孩》導演貝瑞詹金斯新片，這是他第二度獲得獨立精神獎的肯定，台灣目前似乎暫時沒有院線計畫，不過今年金馬奇幻影展將有限量場次可觀賞。

▲▼《藍色比爾街的沉默》獨立精神獎最佳影片。（圖／達志影像／美聯社）

▲《藍色比爾街的沉默》獨立精神獎最佳影片。（圖／達志影像／美聯社）

第34屆獨立精神獎主要獎項得獎名單 

最佳影片：藍色比爾街的沉默 
最佳導演：貝瑞詹金斯（Barry Jenkins）／藍色比爾街的沉默 
最佳男主角：伊森霍克（Ethan Hawke）／牧師的最後誘惑 
最佳女主角：葛倫克蘿絲（Glenn Close）／愛・欺
最佳男配角：理查E.葛蘭特（Richard E. Grant）／她的偽造遊戲 
最佳女配角：蕾吉娜金恩（Regina King）／藍色比爾街的沉默
最佳攝影：窒息 
最佳剪輯：失控救援
最佳劇本：她的偽造遊戲 
最佳國際電影：羅馬

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關鍵字

獨立精神獎, 藍色比爾街的沉默, 伊森霍克, 葛倫克蘿絲

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