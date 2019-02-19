黃小柔上廁所⋯門外「3雙眼」狂盯　兒子「催情話」她愣住了

記者林彥君／台北報導

黃小柔和老公育有兒子小橘、小米和女兒小桃3子女，婚後的她把家庭擺第一，安排工作前都得事先和老公「請假」，4歲的小橘早上去幼兒園後，黃小柔會在家陪2子女，每到上廁所的「緊要關頭」，小桃會找小米和狗在廁所外觀看，「平常她們都不找我，但只要我上廁所，她們就會來。」

▲3寶媽黃小柔把家庭擺第一。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔笑說漸漸習慣「門外有人」，怕鎖了女兒會用力敲門，影響上廁所的情緒，乾脆不鎖門。子女很黏黃小柔，有次洗澡，聽到門外有動靜，黃小柔調皮的趕緊把水關掉，女兒一直喊「媽媽、媽媽」，黃小柔就是不出聲，還用腳抵住門，看到女兒低頭檢查門縫後才走開，把握短暫的安靜的時刻洗澡。

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▲黃小柔和子女感情好。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔近期感覺子女看她的眼神不同，「我慢慢發現，他們都很欣賞我，小桃看我，會把我從頭看到尾。」4歲的小橘則會跟她講「催情」的話，有天兒子依偎在她的手臂旁說：「媽媽妳知道嗎？我很愛你耶，學校老師都說妳很漂亮、很酷。」突然的一句話讓黃小柔愣住抖一下，兒子語氣堅定，讓她相信不會撒謊，從兒子口中說的話讓她聽了格外高興、幸福。