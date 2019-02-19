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竇智孔自封「野獸派」教養　交代護士：孩子哭鬧不准抱！

記者李欣容／台北報導

竇智孔和老婆幃幃的小兒子「仁仁」今（19日）雙滿月，竇智孔驕傲仁仁出生後1個多月就可以睡過夜，大兒子更主動戒奶嘴，讓竇智孔與幃幃直誇他是神隊友。竇智孔也說，有了2寶後野獸派教養更進化了，還跟月子中心護理師說，「我的小孩不用隨時抱！」

▲▼ 竇智孔一家四口體驗大自然 。（圖／竇智孔提供）

▲竇智孔一家四口體驗大自然。（圖／竇智孔提供）

竇智孔笑稱自己的「野獸派教養」進階到2.0版，要求月子中心的護理師，小孩不用隨時抱，哭越大聲越不能抱，只有安靜不哭時才抱，目的是希望養成孩子們，有想法要冷靜表達，不應用吵鬧的方式大兒子福福經過這樣的教育實驗後，現在很能冷靜表達自己的需求。

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▲▼ 竇智孔一家四口體驗大自然 。（圖／竇智孔提供）

▲竇智孔從小教育孩子冷靜表達意見，不能用哭鬧方式。（圖／竇智孔提供）

自從得知幃幃懷孕後，竇智孔不斷教育大福要當好哥哥，有空便會帶著他去找堂哥玩，讓他感受到哥哥照顧弟弟的關心，讓大福打從心底覺得當哥哥好，還會對他說：「爸爸我想要當哥哥。」

今年過年，竇智孔一家回高雄過年，長輩看到孫子樂不可支，紅包一個比一個大包，最多還有2萬元，但竇智孔認為，不能讓小孩拿太多不勞而獲的錢，能退則退，他更早已幫孩子開立戶頭，提前教育他們有儲蓄的觀念，若是要買玩具就要用自己存的錢來買。

▲▼ 竇智孔一家四口體驗大自然 。（圖／竇智孔提供）

▲竇智孔小兒子出生1個月就能睡過夜。（圖／竇智孔提供）

問及家中有3個男人，幃幃在家裡的地位是否受到威脅？竇智孔笑說，「因為3個男人都太愛她了，所以完全沒有影響到她的地位。」反而是他受到影響，若是一家四口要出門，幃幃會說：「你的東西自己弄，我還有兩個孩子要處理。」讓他自嘲少了老婆的細心打理。

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