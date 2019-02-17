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大導卡麥隆真情告白《艾莉塔》鐵肺網紅飆唱《一個巨星》分貝驚人

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑／綜合報導

這集年後開播的《星光好選喆》歡樂滿點！一開場就由人氣網紅「Tina那那大師」打頭陣，用無敵鐵肺歌聲現場翻唱即將在本月25日舉行的第91屆奧斯卡金像獎提名最佳歌曲—電影《一個巨星的誕生》的主題曲《Shallow淺灘》，主持人簡立喆也化身為男主角布萊德利庫柏一起嗨唱，”笑”果十足！

擁有鐵肺歌聲與超寬音域的網紅「Tina那那大師」近期參演了台灣首部以麻將為主題的賀歲國片《大三元》，聊到電影處女作拍攝過程，他覺得時間飛速過完，還見到很多歌手前輩，整個劇組很歡樂，但他也爆料因為是拍戲初體驗，有時在某些環節很常沒有「通電」成功？另外，《大三元》三位最搞笑台柱—羅時豐、海裕芬和大鶴也把握過年尾聲，節目中大玩推筒子整人遊戲PK賽，輸的人要挑戰吃「大蜘蛛」，誰是今日“幸運”輸家？鎖定《星光好選喆》元宵節歡樂整人麻將賽。

今年賀歲檔最強科幻電影《艾莉塔：戰鬥天使》，在台上映首週內迅速破億，目前票房上看2億，熱度持續中。電影由好萊塢億萬大導詹姆斯卡麥隆構思近20年，親自改編劇本並監製的史詩動作冒險電影，他對艾莉塔無所畏懼的精神充滿佩服，喜愛之情溢於言表，暢聊之餘甚至還默默地「爆雷」了？

▼《艾莉塔：戰鬥天使》是春節電影票房冠軍。（圖／福斯影業提供）

《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯影業提供）

越南新銳導演阮芳英的首部劇情長片《落紅》，電影改編自身家族經驗，片中不僅有情慾糾葛和豪門心計，以及女女戀的大膽議題，自去年底金馬影展放映後獲得爆棚好口碑，導演阮芳英和女主角阮芳茶媚接受《星光好選喆》獨家專訪，分享艱難選角過程，拍戲時年僅12歲還沒交過男友的阮芳茶媚，如何揣摩演出「初夜」過程？

▼《落紅》女主角阮芳茶媚拍戲時才12歲。（圖／佳映娛樂提供）

▲▼越南電影《落紅》。（圖／佳映娛樂提供）

還有七龍珠系列第二十部劇場版《七龍珠超：布羅利》的電影獨家畫面首播，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出CandyPOP的美味爆米花，敬請準時鎖定收看！

▼動漫迷期待已久的《七龍珠超：布羅利》即將上映。（圖／双喜電影提供）

▲▼《七龍珠超：布羅利》。（圖／双喜電影提供）

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關鍵字

艾莉塔, 戰鬥天使, 大三元, 那那大師, 七龍珠, 一個巨星的誕生, 星光好選喆

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