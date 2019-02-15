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愛紗新對象？李易：我會先幫她過濾！　六月黃小柔同回4字

記者盧薇淩／台北報導

愛紗12日突宣布與老公周洺甫（豆腐）離婚，好姐妹六月及黃小柔15日到小巨蛋看林俊傑演唱會，六月透露愛紗「現在過得很好」，「我們蠻常跟她約（吃飯及出遊）啦！」被問是否幫愛紗介紹新對象？六月和黃小柔前後異口同聲說：「太快了吧！」足見好姐妹的默契，李易則霸氣說：「我會先幫她過濾啦！」

▲▼愛紗、李易六月 。（圖／記者林敬旻攝、翻攝臉書）

▲李易說要替愛紗「過濾新對象」。（圖／記者林敬旻攝）

黃小柔說，「我們是她台灣的家人，全力陪伴，心情有比較好，派上我們小朋友的助攻，讓她不要陷在情緒裡面，替他跟所有關心她的人謝謝，愛紗都有收到簡訊，很快地恢復，給她一點時間。」現在就是讓她生活先穩定，工作生活順利接軌，「緣分暫時不要強求，畢竟至麽大衝擊，給她一點休息時間。」最後對著鏡頭說：「我們就是她的親衛隊！加油加油加油！」

▲▼林俊傑聖所演唱會，嘉賓黃小柔等人。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔（左一）關心愛紗近況。（圖／記者林敬旻攝）

六月跟李易原本想聽《豆漿油條》，但得知歌單沒有這首歌，改口表示想聽《小酒窩》，笑說是兩人定情曲，時常去KTV對唱這首歌，被問聽情歌時是否會在台下喇舌，六月笑說：「邊唱邊喇舌，代表我們感情有問題耶，沒這麼好過。」黃小柔透露想聽《黑夜問白天》，笑說老公私下常常唱林俊傑的歌給她聽，「很期待。」

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愛紗, 黃小柔, 林俊傑, 六月

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