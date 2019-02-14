獨／林舒語打催生「產程超前」　護士緊張：前個產婦還在生

記者李欣容／台北報導

林舒語2015年閃婚，生下兒子多多，今（14日）清晨生下第2胎「圈圈」，她向《ETtoday》記者透露，昨晚入院打了催生後竟產程超前，前一個產婦還在使用手術室她就快生出來了，好在有護士幫她用無痛hold著，才免於在待產室就生出來。

▲林舒語。（圖／翻攝自林舒語臉書）

林舒語生第2胎心情緊張，本預計11日要生，但兒子遲遲不肯「退房」，只好入院打催生，在生產前她還跟朋友約吃火鍋聚會，林舒語回想生產過程，「打催生通翻！但產程也很快，凌晨4點護士就幫我加無痛，但上個產婦還沒生完，護士怕我痛會用力，就在待產室生出來，所以無痛劑量加到讓我完全沒痛的感覺，後來進產房用力一次就生出來了！」

▲林舒語情人節生下兒子圈圈。（圖／林舒語提供）

林舒語生產過程老公都陪在身旁，還幫兒子剪臍帶，她曾以為第2胎是女兒，老早就把多多的衣服都回收送人，沒想到產檢才發現又是兒子，「因為這次生的當下順利很多，所以可能比較有勇氣第3胎，可是超怕又是男生，如果能生女生一定想試試。」但她一想到要養3個孩子又有些卻步，笑喊養孩子很花錢。

▲林舒語生產老公全程陪伴。（圖／林舒語提供）

林舒語老公貼心照顧，越是到了預產期，不管到哪他都會先問「附近有沒有醫院」，就怕林舒語會突然生出來，也早早開始找月子中心，特地把房間重新改造，親自組裝雙人床，讓一家四口住得舒適。

▲林舒語老公親力親為組裝雙人床。（圖／林舒語提供）