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恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「明天早上變陳太太」

記者張靖容／綜合報導

知名Youtuber HowHow於13日晚間開直播，幫網友打電話向喜歡的對象告白，還與準老婆鄧福如通電話，向觀眾預告「明天有個小驚喜要向大家宣布」，並透露將在情人節當天與鄧福如登記結婚，閃瞎一大票網友！

▲鄧福如接受求婚。（圖／翻攝自鄧福如臉書）

鄧福如接受求婚。（圖／翻攝自鄧福如臉書）

HowHow在直播尾聲打電話給鄧福如，預祝女友14日情人節快樂，並突然神秘問道：「明天情人節，要準備一下好不好？要公布了嗎？應該還沒有要公布吧？」鄧福如一聽便笑了出來，在電話中配合他回答：「你說那個嗎？去辦理一些事情？」吊足大家胃口之後，又開玩笑說只是「開戶」。

不過，HowHow馬上就自爆：「明天……有可能早上就會變成陳太太也不一定！」當場洩漏登記結婚的計劃，令觀看直播的網友驚喜萬分、直呼恭喜。在掛掉電話之後，HowHow也終於坦承實情，雖然2個證人還沒找到，但已決定14日就要跟鄧福如辦理結婚手續，給大家一個驚喜。

去年末，HowHow宣布求婚成功，並將求婚影片上傳，只見他在東京迪士尼拿起烏克麗麗，當場彈唱起《愛你一萬年》，只不過因為太緊張，唱沒幾句就開始頻頻走音、忘詞。而鄧福如在HowHow拿起烏克麗麗那一刻，查覺到他緊張的神色，還沒等開始唱歌，就情緒激動落淚。最後HowHow拿出鑽戒，單膝下跪，說出一段感人的告白求婚，鄧福如聽完求婚後，也立刻答應，流下感動的淚水。

▼HowHow和鄧福如的對話從第1：54：56開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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