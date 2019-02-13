小嫻心疼愛紗斬3年婚　訊息送暖「見面我一定要抱她」

記者林彥君／台北報導



小嫻今（13日）出席國標舞大賽亞巡賽，小嫻去年7月正式與何守正離婚，昨愛紗爆出和老公離婚，感嘆愛紗和周洺甫結婚曾受到大家祝福，未料結束3年婚姻，小嫻說等之後見面，一定要抱抱愛紗、幫她加油打氣，告訴她要好好愛自己，「畢竟沒有人想發生這種事，很心疼。」

▲小嫻。（圖／職業國標舞世界大賽亞巡賽提供）

小嫻說當下看到愛紗粉絲團發文嚇一跳，馬上留言「心疼妳，不管如何都愛妳。」小嫻說身為公眾人物，爆出離婚後，會聽到外界不同聲音，也會有網友酸言酸語，要用什麼樣的心態自處？也坦言很難不在意流言蜚語，朋友關心和網友留言都是壓力，「感情的事，不論呈現何種樣貌，都不要太自責。」

▲愛紗和周洺甫離婚。（圖／翻攝自周洺甫IG）

小嫻在愛紗還是「Sunday Girls」成員時就彼此認識，常一起出外景，覺得愛紗是個可愛、有禮貌，對工作認真的女藝人，希望愛紗不要因為離婚事件長期受影響。小嫻在跳國標時找到成就感，在舞蹈中讓自己忘憂，她近一個月因在節目上玩遊戲傷到尾椎，所幸並無大礙，再休息1、2個星期就可痊癒，笑說：「剛受傷期間，每次上廁所使力都會很痛，尾椎股真的很重要。」

▲小嫻（右5）出席國標舞賽。（圖／經紀人提供）