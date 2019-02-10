ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洪曉蕾離婚2年…裸肩親密依偎中年男　甜喊「LOVE」網嗨了：恭喜

記者李湘文／綜合報導

名模洪曉蕾在2016年跟王世均離婚，恢復單身之後追求者不斷，但一直沒有公開新戀情。她9日飛往峇里島度假，在臉書PO出跟一名中年男子的合照，以有些親密的姿態依偎在對方身上，令粉絲驚喜：「是男朋友？」

▲洪曉蕾曬親密合照。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

▲洪曉蕾到峇里島旅遊。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

據《東森新聞》報導，洪曉蕾9日在機場被目睹，跟凱渥老闆洪偉明、幾位朋友一起飛往峇里島，享受一年一度的聚會旅行。因為他們搭乘的是華航班機，原本擔心受到罷工影響行程，但後來順利起飛，抵達峇里島。

▲洪曉蕾曬親密合照。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

▲洪曉蕾跟男友人親密合照。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

洪曉蕾一到目的地，就開始跟粉絲分享照片，曬出穿泳裝泡在池裡的清涼照片，裸露整片美肩，依偎在另一位男性的懷裡，還在照片上打著「LOVE」字樣。雖然她的PO文中只說對方是「好朋友」，粉絲仍驚訝「是男朋友才對吧」、「恭喜唷」，祝賀她找到新對象。

▲洪曉蕾曬親密合照。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

▲洪曉蕾稱對方是「好朋友」。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

事實上，洪曉蕾在2016年離婚後，曾坦承身邊不乏追求者，但當時重心仍放在2個小孩身上，也害怕太快進入下一階段，每每被關心感情問題，都只說還在享受單身生活。而她跟前夫王世均分開後，也還是保持友好關係，先前為了替參加比賽的孩子打氣，還難得合體，溫馨同框。

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

瑪莎9個月大兒子露臉了！　粉絲激動「終於看到真面目」：好可愛

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

5女星「素顏真面目」網驚認不出！　Baby整截眉毛淡掉…郭書瑤變了

151林彥君錄《食尚》抽搐爆哭　躲車內「咒罵他不得好死」

華航機師罷工…范瑋琪1家4口出國回不來！　「告訴我這是愚人節玩笑」挨轟

被公司趕跑也要繼續愛！6對偶像圈「見光不死認愛CP」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

瑪莎9個月大兒子露臉了！　粉絲激動「終於看到真面目」：好可愛

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

5女星「素顏真面目」網驚認不出！　Baby整截眉毛淡掉…郭書瑤變了

151林彥君錄《食尚》抽搐爆哭　躲車內「咒罵他不得好死」

華航機師罷工…范瑋琪1家4口出國回不來！　「告訴我這是愚人節玩笑」挨轟

被公司趕跑也要繼續愛！6對偶像圈「見光不死認愛CP」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

洪曉蕾

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. THE BOYZ專訪激岀團魂！　「發現道具倒塌」暖幫撿積木
  2. 郭富城1歲半女兒跳舞啦！　揮舞小粉拳…網萌炸：舞王家的寶貝
  3. 隋棠教小孩「唯一原則」！　第一次懲罰Max：接受不了溺愛
  4. 張柏芝IG曬開車照…驚見男人手「戴著情侶表」！　網友神出真實身分
  5. 《炮仔聲》陳冠霖、李燕過年也放閃　王宇婕：我的甜蜜戲可以不在醫院嗎
  6. 范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」
  7. 專訪／宥勝自責「演技太差」想撞牆：蹂躪我，告訴我缺點
  8. Irene、Jennie洛杉磯約喝閨蜜下午茶　「這動作」生活感MAX！網笑翻
  9. 《創造101》第二季男選手名單揭曉！　驚見網路劇男神…粉絲崩潰啦
  10. FTISLAND跟PRI！越來越像朋友的關係，越來越明白彼此的重要性

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366