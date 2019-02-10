洪曉蕾離婚2年…裸肩親密依偎中年男　甜喊「LOVE」網嗨了：恭喜

記者李湘文／綜合報導

名模洪曉蕾在2016年跟王世均離婚，恢復單身之後追求者不斷，但一直沒有公開新戀情。她9日飛往峇里島度假，在臉書PO出跟一名中年男子的合照，以有些親密的姿態依偎在對方身上，令粉絲驚喜：「是男朋友？」

▲洪曉蕾到峇里島旅遊。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

據《東森新聞》報導，洪曉蕾9日在機場被目睹，跟凱渥老闆洪偉明、幾位朋友一起飛往峇里島，享受一年一度的聚會旅行。因為他們搭乘的是華航班機，原本擔心受到罷工影響行程，但後來順利起飛，抵達峇里島。

▲洪曉蕾跟男友人親密合照。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

洪曉蕾一到目的地，就開始跟粉絲分享照片，曬出穿泳裝泡在池裡的清涼照片，裸露整片美肩，依偎在另一位男性的懷裡，還在照片上打著「LOVE」字樣。雖然她的PO文中只說對方是「好朋友」，粉絲仍驚訝「是男朋友才對吧」、「恭喜唷」，祝賀她找到新對象。

▲洪曉蕾稱對方是「好朋友」。（圖／翻攝自臉書／洪曉蕾）

事實上，洪曉蕾在2016年離婚後，曾坦承身邊不乏追求者，但當時重心仍放在2個小孩身上，也害怕太快進入下一階段，每每被關心感情問題，都只說還在享受單身生活。而她跟前夫王世均分開後，也還是保持友好關係，先前為了替參加比賽的孩子打氣，還難得合體，溫馨同框。