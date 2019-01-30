《SKY Castle》失心瘋媽媽變孔曉振上司！新戲大咖驚喜登場

記者吳孟庭／綜合報導

由孔曉振、柳俊烈、曹政奭主演的電影《飆風特警隊》今（30）日正式在韓上映，多名大咖出演，驚喜連連，包含最近最夯韓劇《SKY Castle》的女主角廉晶雅，脫下貴婦華服化身刑警，偶像團體SHINee Key更是染了一頭紅髮，將成為入伍前最後一部作品。

▲《飆風特警隊》由孔曉振、柳俊烈、曹政奭主演。（圖／車庫娛樂提供）

廉晶雅在南韓全民都在瘋的電視劇《SKY Castle》，為了讓女兒考上首爾醫大不擇手段，失心瘋母親形象深植人心，但她演出新電影《飆風特警隊》，飾演內部監察科科長，是孔曉振的上司，從貴婦變身充滿野心的刑警，她表示：「每次都能在不同作品中完成不同的角色，非常有趣。我在《飆風特警隊》中詮釋『尹科長』一角，覺得是個非常帥氣的角色，和我過去常飾演的母親、妻子角色很不一樣。」

▲《SKY Castle》廉晶雅新電影演孔曉振上司。（圖／車庫娛樂提供）

不僅如此，演出演員彩蛋一個接一個，即將於3月入伍的SHINee成員Key，在劇中飾演總比警察先抵達現場的大卡車司機「韓東秀」一角，他為詮釋該角還特地理平頭染紅髮，而這也將成為他入伍前最後一部影視作品。

▲《飆風特警隊》是KEY入伍前最後作品。（圖／車庫娛樂提供）

此外，實力派演員李聖旻也特別出演，飾演柳俊烈的父親，雖然戲分不多卻是十分關鍵的人物，他與柳俊烈的父子演技也將令觀眾動容。還有以《最完美的離婚》、《超感8人組2》等作開啟知名度的孫錫久，《Misty》、《我只是個計程車司機》的全慧珍，實力派大咖全來了！

▲影帝李聖旻也驚喜客串。（圖／車庫娛樂提供）

《飆風特警隊》台灣也將在2月1日上映，敘述柳俊烈飾演的天生駕駛高手民載，成為肇事逃逸組的巡警，與孔曉振飾演被降級到肇事逃逸組的女警詩妍，為了逮捕有錢、有勢、有名的速度瘋子再哲（曹政奭 飾）卯盡全力，韓國首部以飆車為主題的作品。