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電音救地球！型男DJ Alan Walker #DifferentWorld挑戰　玩出TikTok新高度

圖、文／抖音TikTok提供

以一首《Faded》創下YouTube 22億點擊的人氣型男電音DJ Alan Walker，去年底推出結合環保議題的新曲《Different World》，不到2個月便衝破千萬點擊率，今年更與全球下載量屢創新高的短影音平台TikTok合作，「#DifferentWorld 全球環保挑戰賽」1月中上線後，短短4天期間，就創下10萬則影音PO文、3600萬瀏覽、400萬按分享讚的驚人紀錄。成功帶動年輕族群對環保議題的關注，創造TikTok影音新高度。

日前接受TikTok獨家專訪，Alan Walker除了在5分鐘快問快答中熱情分享自身TikTok使用經驗，更示範如何用新曲Different World搭配招牌動作「I Potato You」玩出TikTok新方法，充滿反差萌的A.W. Style短影音，勢必又將掀起社群上新一波跟風浪潮。

一曲電音救地球 TikToK#DifferentWorld挑戰累計5600萬次影片觀看數
圈粉兩岸音樂名人 環保影音風潮持續延燒
Alan Walker與TikTok合作的「#DifferentWorld 全球環保挑戰賽」已累積全球超過5600萬次觀看。Alan Walker表示，自己的環保啟蒙來自於小時候參加環保團體的經驗，新歌與TikTok合作，則是希望透過音樂與社群影音傳散的力量，喚醒大家對於地球汙染問題的重視。

▲抖音。（圖／抖音提供）

▲圖片來源 / TikToK#DifferentWorld挑戰

本次的TikTok的「#DifferentWorld挑戰」，除了引爆粉絲熱烈迴響，更吸引兩岸音樂名人加入響應。包含台北知名時尚餐酒館Abrazo Bistro音樂總監DJ Ken Lin、台灣暖男歌手宏正、美女DJ張暖雅，紛紛在各自的TikTok頻道中PO出影音。

TikTok三大特色擄獲電音天才 Alan Walker近期最愛特效首度公開
獨家「I Potato You」的視頻示範教學 反差萌融化全球粉絲
除了音樂創作，Alan Walker也熱衷於發掘社群上的各種新奇事物。他表示，TikTok推陳出新、簡單好用、快速的三大特色，是他愛上這個APP的理由。訪談中，Alan Walker除了大方分享自己最近新學到的color changing技巧，更透露，自己近期有在偷偷追蹤Camila Cabello, Charlie Puth ,Shawn Mendes這三位音樂人的 TikTok帳號。

他也不藏私的用新曲Different World搭配招牌動作「I Potato You」，現場即興錄製了一段TikTok影音示範教學。一反平日酷帥形象，略帶萌感的表情與動作，想必又將成為下一波社群跟風的對象。


 

同場加映 : 想知道更多Alan Walker小秘辛，完整版5分鐘快問快答挑戰影音首度公開！



 

TikTok app可在iOS or Google Play下載。
 

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關鍵字

TikTok, 電音, Alan Walker

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