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梁朝偉解約停工爆引退！　近況曝光…劉嘉玲親回消失原因

記者陳芊秀／綜合報導

56歲影帝梁朝偉擁有無數代表作，2018年宣布和王家衛公司解約，經紀人換成老婆劉嘉玲，不過沒有再接戲，呈現「半引退」狀態。他的老婆近日曬出家庭聚會照，和好友一起品酒，表情活潑，吸引眾多粉絲直喊「很久沒有見到大哥了！」

▲梁朝偉解約後沒有再接新作，近照曝光。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉解約澤東後沒有再接新作，呈現半退休狀態。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

照片中，梁朝偉和鍾鎮濤夫婦、杜德偉夫婦、葉童陳國熹夫妻開心合影，沒有站在C位，站的位置總是旁邊，或是站在後方，笑容靦腆，搭肩好友相當熱情，還對著鏡頭比讚。他沒有開設社群網站，只有和好友相聚，近照才會在網路曝光，掀起網友熱情回應「見到男神了」、「好帥啊」、「梁先生終於出現了，開靚酒，亨受人生。」

▲梁朝偉解約後沒有再接新作，近照曝光。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉和好友家庭聚會。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉解約後沒有再接新作，近照曝光。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉拍攝鮮少站C位，笑容靦腆摟好友。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

外傳梁朝偉近期沒有再接戲，不過2018年仍推出2部陸資電影《捉妖記2》、《歐洲攻略》，早前和郭富城合作《風再起時》，是久違的港產片，預計2019年內上映。他的經紀約目前歸屬妻子劉嘉玲，不過曾被抱怨「很難搞」，收到10幾個劇本通通拒絕，令老婆直喊「他真的不好做。」

▲梁朝偉解約後沒有再接新作，近照曝光。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉退10多個劇本，被劉嘉玲吐槽很難搞。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

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