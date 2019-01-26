名廚白種元老師推薦！超暖胃一隻雞料理+刀削麵元祖吃法

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

寒冷的冬天就是要來吃碗熱呼呼的料理，之前去首爾3天快閃小旅行，其中一站來到韓國美食節目《白種元的三大天王》推薦的美食店，叫做「一隻雞刀切麵 元祖家」，當初是看到部落客「愛琳娜嗑美食瘋旅遊Alina」的分享所吸引的，加上J先生也在心心念念一隻雞，而且店家離住宿地點也不遠，那我們就來吃吧！

▲《白種元的三大天王》推薦「一隻雞刀切麵 元祖家」。（圖／翻攝自SBS）

以地圖位置上來說，「一隻雞刀切麵 元祖家」的位置靠近地鐵2號線「中正路站」，不過這次我們住在4號線「明洞站」9號出口旁的L7飯店，最後決定直接利用首爾路7017走過去，既可以省地鐵費用，又可以在首爾路7017散步看風景，覺得挺悠閒的XD

※從2號線「中正路站」：4號出口出來直走→叉路口右轉直走即可抵達。

※從4號線「明洞站」：

1.步行：往會賢站方向走，看到首爾路7017的指標就跟著走（7017路是天橋）→首爾路7017走到底會出現叉路→

走右邊那條（請參考地圖紅色路線）→下橋後就照著紅色路線走→經過7-11後沒多久就可抵達。

2.搭地鐵：搭到「首爾站」後，3後出口上來→照著淺藍色路線走。

從明洞站步行至2號線「乙支路入口站」→搭地鐵至「中正路站」→4號出口出來直走→叉路口右轉直走。

以上這幾種前往方式提供給你們參考，看你們出發點是在哪條線上囉～；）

我們這次是從首爾路7017穿過首爾站，從首爾路7017終點走下階梯後，順著馬路走，會先經過7-11。

經過7-11後再走沒多久，就會看到店家出現在左手邊囉！

我們這天來訪是星期六，可能星期六大家都睡比較晚？大概11點多抵達時只有一桌客人在用餐，之前看其他文章分享時都是高朋滿座的狀態，這次來完全不需等待，還可以自己選位子覺得有種幸運感（笑）。

店內還有一區是像這樣席地而坐式的座位區，不過這樣的座位安妮坐不住..還是選一般的座位就好XD

我們來訪時店家有發現我們是外國旅客，其實有為我們送上一份寫了中文的菜單，不過當時顧著點餐結果忘記拍照了^^"這裡販售的料理很簡單，就是一隻雞（2人份），另外還有一些單點食材，大家都推薦必點的是手工餃子與刀切麵，因此我們也就跟風加點這兩樣來嚐鮮囉～

點好餐後店家會先送上泡菜丶蒜片與胡椒鹽，一隻雞上桌時店員會將蒜片倒入鍋內增添風味。

服務人員很好心地幫我們調配雞肉沾醬，基本上就是醬油丶辣椒丶芥末與醋，添加的比例可以先看照片店家幫忙調配的，然後再看個人口味再去做調整。

他們的一隻雞湯頭相當清澈，鍋內僅有蔥花丶馬鈴薯與雞本身XD，一隻雞上桌後要先讓它煮一陣子，之後店家便示意我們可以開動了！

單吃雞肉可能會覺得有些清淡，建議搭配調配好的醬汁一起食用味道更好，雞肉的部分我們這次吃的都還滿嫩的呢！如果之前有來韓國吃過一隻雞的朋友可能比較熟悉，韓國的一隻雞料理雞的部分，大部分選用的都是童子雞，也因為是幼雞的關係，所以肉質更為軟嫩，吃起來比較不會乾柴。

至於湯頭的部分，這間的湯頭味道比較清爽，如果本身是重口味的朋友可能會覺得清淡，不過在加入餃子與刀切麵後，再經過一番熬煮，湯頭的味道比原先的味道更濃郁一些，安妮比較喜歡後者的味道。

他們的手工餃子內餡包的是韭菜，雖說是餃子，但吃起來的口感有點像大顆餛飩，這裡的餃子皮是薄款的，餡料包的很紮實，一份記得好像是有十顆，店家一送上餃子立刻就幫我們放入鍋裡煮，完全來不及拍到它原始的面貌^^" J先生覺得餃子很好吃，安妮則是覺得雖然味道不錯，但並沒有到讓人驚艷的感覺就是了～

我們吃了一陣子後，店家送上我們另外加點的刀切麵，同樣也是一上桌立刻為我們放入鍋中，煮好的麵條撈起來吃後，覺得他們的麵條很Ｑ彈滑順，搭配已經煮過一段時間的雞湯一起吃很好吃！雖然此時安妮已經有飽足感了，但還是忍不住撈了好多麵來吃啊！

我們這次兩人點了一隻雞+餃子+刀切麵，對我們來說相當有飽足感，最後還是無法全部吃完^^"如果下回再來的話，安妮會放棄餃子只選一隻雞加刀切麵這樣就好，整體來說這間一隻雞料理味道較為清爽，吃完後對身體也沒有太大負擔的感覺，想體驗韓國一隻雞料理的朋友，也可以考慮來吃吃看這間唷～

*以上食記為本人當天實際品嘗經驗分享,恕無法保證店家品質能永恆不變

*用餐日期:2018.4

一隻雞刀切麵 元祖家 닭한마리칼국수 원조집

地址：서울특별시 중구 청파로 457-1

首爾特別市中區青坡路457-1

電話：02-392-1134

時間：11:00-22:00(15:00-17:00休息)

公休日：週日、元旦、春節連休(3天)、中秋節連休(3天)

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻拍）

▼白種元老師推薦的一隻雞料理。（影片來源：YouTube SBS Entertainment）

安妮小姐

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