才剛參賽！《以團之名》選手認愛網紅女友　怨：本來要浪漫公開的

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《以團之名》才剛播第1集，就因選手表現不佳引起許多話題，最近又有一位參賽者突然公開戀情，再度成為焦點！19歲的胡彬曾被爆跟網紅「木汁」交往，但參賽後分手，誰知23日又在微博公開承認復合，還轉發了別人PO的情侶照，大方曬恩愛。

▲胡彬和網紅女友木汁的情侶照流出。（圖／翻攝自豆瓣）

木汁高調跟胡彬談戀愛，在微博也PO過不少合照，但在對方參加《以團之名》、開始訓練後，便把合照都刪掉，並告訴粉絲已經分手。然而，她最近又開始在微信朋友圈發文，大方稱胡彬是「我男朋友」，並PO出穿情侶裝的親密照，還打卡說一起去清邁玩，被人截圖爆料到微博。

▲胡彬是《以團之名》參賽者。（圖／翻攝自微博／1CM領譽-胡彬）

令人意外的是，戀愛消息爆出後，胡彬不但沒有保持沉默，還大方轉發到自己的微博，公開認愛：「嗯！這個我承認，的確復合，真的不會否認。」他解釋，原本想多去幾個國家旅行，把戀愛過程拍成紀錄片，沒想到第一個國家的片段都還沒剪輯好，就被爆料了，怨道：「本來拍的視頻要浪漫點公開的，結果就有人提前幫我忙發了。」

▲胡彬認愛木汁。（圖／翻攝自豆瓣）

雖然胡彬大方公開戀情，但粉絲幾乎都不買帳，傻眼留言「你還在參加節目耶」、「好好談戀愛，另找份工作吧」、「偶像自覺了解一下」、「現在愛豆待遇這麼好？一邊要粉絲流量，一邊要手握愛情」、「難道用粉絲的錢去養女朋友」。不過，他引起騷動後，現在已經把認愛微博刪除。