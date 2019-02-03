ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

到南韓當練習生有多難？　專業人士嘆：「態度」是最大問題

記者蕭采薇／專訪

從TWICE子瑜開始，到Wanna One賴冠霖、(G)I-DLE舒華，到剛剛出道不久的FNC女團Cherry Bullet的粼粼，越來越多的台灣囡仔以KPOP偶像出道，也讓更多的孩子夢想到南韓成為練習生。9個月來協助超過100名台灣孩子到南韓參加試鏡的「Dr.K韓國專業演藝培訓中心」，卻語重心長地表示：「這些孩子有時候最大的問題不是實力，而是態度。」

▲▼台灣練習生到南韓參加培訓和試鏡。（圖／記者蕭采薇攝）

▲台灣學生跟著韓國老師學習「正統練習生」培訓。（圖／Dr.K提供）

「Dr.K韓國專業演藝培訓中心」成立9個月，卻已經協助超過100名想成為練習生的孩子，拿到珍貴的南韓經紀公司試鏡機會。代表劉思妤說：「可是很多孩子機會來了，卻沒有好好把握，即使拿到第一關的門票了，最後真正成功出發去試鏡的大概只剩60人。」

「當練習生正式和經紀公司簽約後，就進入保密的階段。」雖然不能講出太多練習生的個人訊息，但大家好奇「想成為練習生機率有多低」，劉思妤透露：「我們經手的，有個位數的孩子，後續有跟經紀公司簽約。」

▲子瑜萌系表情包。（圖／翻攝自IG／TWICE）

▲子瑜是第一個在南韓出道的「土生土長」台灣小孩。（圖／翻攝自IG／TWICE）

劉思妤也強調，確實很多歌手經過多年練習才有機會出道，但也有幸運的孩子，因為剛好碰上經紀公司「缺一人出道」的情況，就順利遞補上。她透露：「有人是一被選上就是要馬上出道的，公司會要求他們關閉所有社群帳號，而且和年齡沒有關係。我們有聽過一個21歲的新加坡女孩順利被選上，21歲以偶像來說其實不算非常年輕了，但她就是實力夠強！」

▲▼Wanna One解散後「4人動向曝光」　賴冠霖進軍大陸演戲（圖／翻攝自IG）

▲賴冠霖參加試鏡時雖不會說韓文，但英語流利也成為加分關鍵。（圖／翻攝自Wanna One IG）

「實力夠強」四個字，除了歌唱、舞蹈外，還包括外語能力。由於KPOP組合幾乎都是以國際市場為目標，即使韓文不夠好，能說流利的英文也常常是獲得青睞的原因之一。

▲▼(G)I-DLE舒華。（圖／翻攝自IG、CFP）

▲(G)I-DLE舒華也是目前在南韓活動的「台灣小孩」之一。（圖／翻攝自IG、CFP）

劉思妤感嘆道：「我們這段時間看下來，台灣學生實力真的全方位都不足，歌唱、舞蹈都可以再培訓，但連基本的語言能力都差人家一大截。不會韓文沒關係，英文不是母語沒關係，但基本對話能力完全沒有，有人連VOCAL都不知道是什麼意思，還以為是聲樂訓練老師的名字。」

▲▼台灣練習生到南韓參加培訓和試鏡。（圖／記者蕭采薇攝）

▲台灣學生到南韓參加培訓和試鏡，尋求成為練習生的機會。（圖／Dr.K提供）

劉思妤直言，「態度」是不少學生遇到的主要問題，「有時候我們收到的私訊，小朋友比經紀公司更大牌。舉例來說JYP的徵選會就是訂好了時間，卻還是有同學問說『我那天不行，可以隔一天嗎？』還有人問我們『JYP下一次挑女團是什麼時候？給我電話可以嗎？我要去預約試鏡。』都讓團隊哭笑不得。」

FNC新女團Cherry Bullet有15歲台灣女孩。（圖／翻攝自Cherry Bullet官方臉書）

▲FNC新女團「Cherry Bullet」成員粼粼是15歲台灣女孩。（圖／翻攝自Cherry Bullet官方臉書）

她強調，實力不足都可以再透過培訓，這也是為什麼南韓有許多舞蹈學院、歌唱學院的原因，就是讓有心想成為藝人但還沒有機會與經紀公司簽約的人，有可以學習和練習的機會。但台灣學生卻常常好高騖遠，可能在熱舞社學了兩年就覺得自己實力堅強，一旦被挑出缺點甚至會惱羞成怒。

▲▼台灣練習生到南韓參加培訓和試鏡。（圖／記者蕭采薇攝）

▲台灣學生到南韓參加培訓和試鏡，尋求成為練習生的機會。（圖／Dr.K提供）

對於有心想到南韓成為練習生的孩子，劉思妤建議除了要有系統的練習以增強實力外，也要把握機會就多嘗試。她說：「很多人跟我們說，他只要去四大經紀公司（SM、 YG、JYP、BIGHIT）試鏡，其他都不要。還有女生指名只要去BIGHIT，但人家根本不收女練習生。」固步自封卻反而讓自己少了很多機會，況且藉由一次次的選秀會，也可以累積經驗和實力。

▲▼台灣練習生到南韓參加培訓和試鏡。（圖／記者蕭采薇攝）

▲台灣學生跟著韓國老師學習「正統練習生」培訓。（圖／Dr.K提供）

劉思妤同時也建議，另一方面可以先從舞者的徵選做起，「這樣的機會其實很多，而且門檻較低，因為跳的是COVER舞蹈。」不過卻是可以一窺產業以及迅速累積舞台經驗的機會，甚至有可能會被負責藝人舞蹈的老師看中，進而獲得內推至經紀公司當練習生的機會。

浮誇柴柴一天不見超興奮　耳朵狂開飛機！笑眼瞇成線

推薦閱讀

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

飛飛笑著「轉頭告狀」報仇成功！　范范一臉無奈…黑人：不小心的

海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

等10年再度爆紅⋯　《Sky Castle》金珠英淚崩：我都一樣用心

楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

飛飛笑著「轉頭告狀」報仇成功！　范范一臉無奈…黑人：不小心的

海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

等10年再度爆紅⋯　《Sky Castle》金珠英淚崩：我都一樣用心

楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

子瑜, 賴冠霖, 舒華, 台灣練習生

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 到南韓當練習生有多難？　專業人士嘆：「態度」是最大問題
  2. 「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」
  3. 獨家／《頭文字D》續集停拍！導演麥兆輝證實「技術是關鍵」
  4. 測驗／五迷限定！必知五月天10件事　第1點超多人錯
  5. 測驗／韓娛八卦王！　挑戰2018年腦海中的橡皮擦！　
  6. 專訪／對手完事先問「會不會痛？」　本庄鈴：當AV女優舒服多了！
  7. 錢柏渝轉醫職　出道14年「從不想當藝人」
  8. 野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇
  9. 痛苦遺憾都會過去，NU'EST的奇蹟才正要開始
  10. 妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366