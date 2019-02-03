到南韓當練習生有多難？　專業人士嘆：「態度」是最大問題

記者蕭采薇／專訪

從TWICE子瑜開始，到Wanna One賴冠霖、(G)I-DLE舒華，到剛剛出道不久的FNC女團Cherry Bullet的粼粼，越來越多的台灣囡仔以KPOP偶像出道，也讓更多的孩子夢想到南韓成為練習生。9個月來協助超過100名台灣孩子到南韓參加試鏡的「Dr.K韓國專業演藝培訓中心」，卻語重心長地表示：「這些孩子有時候最大的問題不是實力，而是態度。」

▲台灣學生跟著韓國老師學習「正統練習生」培訓。（圖／Dr.K提供）

「Dr.K韓國專業演藝培訓中心」成立9個月，卻已經協助超過100名想成為練習生的孩子，拿到珍貴的南韓經紀公司試鏡機會。代表劉思妤說：「可是很多孩子機會來了，卻沒有好好把握，即使拿到第一關的門票了，最後真正成功出發去試鏡的大概只剩60人。」

「當練習生正式和經紀公司簽約後，就進入保密的階段。」雖然不能講出太多練習生的個人訊息，但大家好奇「想成為練習生機率有多低」，劉思妤透露：「我們經手的，有個位數的孩子，後續有跟經紀公司簽約。」

▲子瑜是第一個在南韓出道的「土生土長」台灣小孩。（圖／翻攝自IG／TWICE）

劉思妤也強調，確實很多歌手經過多年練習才有機會出道，但也有幸運的孩子，因為剛好碰上經紀公司「缺一人出道」的情況，就順利遞補上。她透露：「有人是一被選上就是要馬上出道的，公司會要求他們關閉所有社群帳號，而且和年齡沒有關係。我們有聽過一個21歲的新加坡女孩順利被選上，21歲以偶像來說其實不算非常年輕了，但她就是實力夠強！」

▲賴冠霖參加試鏡時雖不會說韓文，但英語流利也成為加分關鍵。（圖／翻攝自Wanna One IG）

「實力夠強」四個字，除了歌唱、舞蹈外，還包括外語能力。由於KPOP組合幾乎都是以國際市場為目標，即使韓文不夠好，能說流利的英文也常常是獲得青睞的原因之一。

▲(G)I-DLE舒華也是目前在南韓活動的「台灣小孩」之一。（圖／翻攝自IG、CFP）

劉思妤感嘆道：「我們這段時間看下來，台灣學生實力真的全方位都不足，歌唱、舞蹈都可以再培訓，但連基本的語言能力都差人家一大截。不會韓文沒關係，英文不是母語沒關係，但基本對話能力完全沒有，有人連VOCAL都不知道是什麼意思，還以為是聲樂訓練老師的名字。」

▲台灣學生到南韓參加培訓和試鏡，尋求成為練習生的機會。（圖／Dr.K提供）

劉思妤直言，「態度」是不少學生遇到的主要問題，「有時候我們收到的私訊，小朋友比經紀公司更大牌。舉例來說JYP的徵選會就是訂好了時間，卻還是有同學問說『我那天不行，可以隔一天嗎？』還有人問我們『JYP下一次挑女團是什麼時候？給我電話可以嗎？我要去預約試鏡。』都讓團隊哭笑不得。」

▲FNC新女團「Cherry Bullet」成員粼粼是15歲台灣女孩。（圖／翻攝自Cherry Bullet官方臉書）

她強調，實力不足都可以再透過培訓，這也是為什麼南韓有許多舞蹈學院、歌唱學院的原因，就是讓有心想成為藝人但還沒有機會與經紀公司簽約的人，有可以學習和練習的機會。但台灣學生卻常常好高騖遠，可能在熱舞社學了兩年就覺得自己實力堅強，一旦被挑出缺點甚至會惱羞成怒。

▲台灣學生到南韓參加培訓和試鏡，尋求成為練習生的機會。（圖／Dr.K提供）

對於有心想到南韓成為練習生的孩子，劉思妤建議除了要有系統的練習以增強實力外，也要把握機會就多嘗試。她說：「很多人跟我們說，他只要去四大經紀公司（SM、 YG、JYP、BIGHIT）試鏡，其他都不要。還有女生指名只要去BIGHIT，但人家根本不收女練習生。」固步自封卻反而讓自己少了很多機會，況且藉由一次次的選秀會，也可以累積經驗和實力。

▲台灣學生跟著韓國老師學習「正統練習生」培訓。（圖／Dr.K提供）

劉思妤同時也建議，另一方面可以先從舞者的徵選做起，「這樣的機會其實很多，而且門檻較低，因為跳的是COVER舞蹈。」不過卻是可以一窺產業以及迅速累積舞台經驗的機會，甚至有可能會被負責藝人舞蹈的老師看中，進而獲得內推至經紀公司當練習生的機會。