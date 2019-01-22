ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

記者李湘文／綜合報導

藝人Hebe（田馥甄）以古靈精怪的性格受粉絲歡迎，21日晚間進行直播，一口氣吸引大批觀眾，還一度讓伺服器癱瘓。她在直播中不減俏皮，介紹隨身化妝包時，竟當場抽出了一把捲尺，自己也笑說：「我有點特別。」還當場認真示範用途，讓主持人傻眼，也令粉絲都爆笑。

▲田馥甄化妝包裡放捲尺。（圖／翻攝自秒拍）

▲Hebe在隨身化妝包裡放捲尺。（圖／翻攝自秒拍）

直播中，主持人看到Hebe從化妝包掏出捲尺，立刻震驚問：「帶這個幹嘛？妳需要量什麼？」Hebe認真解釋：「因為我對一些東西的長寬高會很好奇，就比方說這個桌子，我目測它應該有45公分到50公分，然後我就可以量一下。」她一邊說著，一邊就拉開捲尺，當場測量桌子的高度，「喔，47公分！」

▲田馥甄化妝包裡放捲尺。（圖／翻攝自秒拍）

▲Hebe當場量起沙發。（圖／翻攝自秒拍）

Hebe量完了桌子，接著又開始認真量沙發，還跟主持人玩起「猜長度」的遊戲，量到一半才驚覺：「會有人要看這種直播嗎？」雖然這麼說，她還是繼續跟主持人PK「目測功力」，為了量沙發寬度，甚至站起來走出直播畫面，更熱情邀請看直播的觀眾一起加入下注。

▲田馥甄化妝包裡放捲尺。（圖／翻攝自秒拍）

▲Hebe為了量沙發長度，消失在鏡頭外。（圖／翻攝自秒拍）

看了這段直播，不少粉絲都被Hebe逗笑，大呼「本以為化妝包裡沒有化妝品護膚品也沒什麼大不了，然而她拿出了捲尺」、「對世界充滿好奇」、「成功戳中了我的萌點」、「簡直不要太可愛」。事實上，Hebe超受粉絲歡迎，當天直播開始前，甚至因為線上人數太多，使得伺服器癱瘓，不得不延遲開始，可見人氣之旺。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

推薦閱讀

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

趙小僑甜牽15歲帥兒像情侶！「擁抱＋親臉頰」母子超親密

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

劉在錫打官司8年「只為討回4個月薪水」　原因曝光⋯網讚爆

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

趙小僑甜牽15歲帥兒像情侶！「擁抱＋親臉頰」母子超親密

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

劉在錫打官司8年「只為討回4個月薪水」　原因曝光⋯網讚爆

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Hebe, 田馥甄

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？
  2. 布魯克林出賣女友床照！　「裸上身互摟」畫面曝光
  3. 奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0　「她未入圍影后」全球網友熱搜
  4. 裘莉12歲女削平頭帥翻！　抽高「直逼169CM媽媽」
  5. 男生為什麼要「傲嬌」？　傑尼斯偶像演完3部少女漫畫後解答
  6. Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點
  7. 《以團之名》默契雙人舞全場沸騰了！李政衛、楊宥騰帥尬舞老師
  8. 老公和小三洗鴛鴦浴…林昀希推開門後「這畫面」讓網友急了
  9. 車銀優「想趕快去台灣見粉絲」　丁海寅：會努力讓大家心臟爆打擊
  10. 星二代機場喊「我有炸彈」揍保安！　被警戒後…直接獲釋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366