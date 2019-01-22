Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

記者李湘文／綜合報導

藝人Hebe（田馥甄）以古靈精怪的性格受粉絲歡迎，21日晚間進行直播，一口氣吸引大批觀眾，還一度讓伺服器癱瘓。她在直播中不減俏皮，介紹隨身化妝包時，竟當場抽出了一把捲尺，自己也笑說：「我有點特別。」還當場認真示範用途，讓主持人傻眼，也令粉絲都爆笑。

▲Hebe在隨身化妝包裡放捲尺。（圖／翻攝自秒拍）

直播中，主持人看到Hebe從化妝包掏出捲尺，立刻震驚問：「帶這個幹嘛？妳需要量什麼？」Hebe認真解釋：「因為我對一些東西的長寬高會很好奇，就比方說這個桌子，我目測它應該有45公分到50公分，然後我就可以量一下。」她一邊說著，一邊就拉開捲尺，當場測量桌子的高度，「喔，47公分！」

▲Hebe當場量起沙發。（圖／翻攝自秒拍）

Hebe量完了桌子，接著又開始認真量沙發，還跟主持人玩起「猜長度」的遊戲，量到一半才驚覺：「會有人要看這種直播嗎？」雖然這麼說，她還是繼續跟主持人PK「目測功力」，為了量沙發寬度，甚至站起來走出直播畫面，更熱情邀請看直播的觀眾一起加入下注。

▲Hebe為了量沙發長度，消失在鏡頭外。（圖／翻攝自秒拍）

看了這段直播，不少粉絲都被Hebe逗笑，大呼「本以為化妝包裡沒有化妝品護膚品也沒什麼大不了，然而她拿出了捲尺」、「對世界充滿好奇」、「成功戳中了我的萌點」、「簡直不要太可愛」。事實上，Hebe超受粉絲歡迎，當天直播開始前，甚至因為線上人數太多，使得伺服器癱瘓，不得不延遲開始，可見人氣之旺。