《聲林》贊薇曝混血遭罷凌　「用歌聲讓歧視的人知道」

記者許逸群／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》選手贊薇，先前翻唱田馥甄的歌曲《你就不要想起我》更衝上Youtube全國第三名、超過70萬點擊率， 不過仍無法進入最終總決賽。她透露，原先打算選唱蘇打綠的《無與倫比的美麗》，「想送給自己和所有愛我支持我的親朋好友，還有那些不管是認識或不認識我的朋友們的一首歌。」

▲贊薇與同門姊妹馮玟璇。（圖／藏雲娛樂）



贊薇表示，原先想在總決賽選唱《無與倫比的美麗》，是想告訴自己與大家，不管是順境逆境，不要忘記自己是全世界獨一無二最漂亮的那個人，也謝謝《聲林》所有的工作人員、樂手老師、所有評審老師與懷抱著夢想的所有選手們。雖然無機會在台上正式演出這首歌，不過她最終仍是完美下台一鞠躬，也留下了美好的歌聲與回憶。

▲贊薇與呂薔都是泰雅族女孩。（圖／藏雲娛樂）

贊薇日前遇見老友、去年入圍金曲獎女歌手的呂薔，兩位泰雅族女生互相憐惜，也提到因為自己是泰雅族和菲律賓的混血兒，所以常常聽到一些很傷人很看不起人的言語，所以很想用自己的歌聲讓那些有種族歧視的人知道，不論是菲律賓人、新住民或是原住民，「我們不止只會做那些你們所認為下層的工作，我們可以做很多很多事。」

贊薇在節目中演唱張惠妹《裝醉》、林俊傑《不為誰而作的歌》、自己的單曲《最好的我》、田馥甄《你就不要想起我》等發燒歌曲，如今結束了這趟旅程，她也分享當初選擇以「蝙蝠」的動物身份比賽原因，「不了解蝙蝠的時候，會覺得是冷血可怕有殺傷力，甚至是會莫名被討厭的，但了解之後才發現，其實有些蝙蝠是草食性的溫馴動物。」